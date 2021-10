Snapchat lança presentes e prêmios em dinheiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Snap está lançando o recurso Gifting que anunciou no início deste ano para usuários em todo o mundo, adicionando uma maneira direta (embora um pouco complicada) para os usuários pagarem as contas que seguem pelo conteúdo que apreciam.

O sistema é basicamente um jarro de dicas no aplicativo, que permite enviar "presentes" que você paga com dinheiro real. A conta que recebe o presente recebe uma parte desse custo do Snapchat, que ganha dinheiro com a transação.

Significa a expansão de uma espécie de moeda interna do aplicativo chamada Cristais, pela qual você receberá, pelo que parece, e pode ser facilmente enquadrada como parte de uma estratégia para atrair o tipo de criadores que podem estar ganhando dólares em outras plataformas que incentivam o pagamento, como OnlyFans e Patreon.

O sistema está sendo implantado para usuários agora, em todo o mundo, mas outro recurso será apenas nos EUA em primeira instância. O Spotlight Challenges oferecerá aos Snapchatters a chance de ganhar partes de grandes prêmios em dinheiro, enviando Snaps usando filtros ou lentes específicas.

Basicamente, significa que marcas e criadores podem realizar concursos inteiramente dentro do Snapchat, que é um conceito intrigante no qual teremos que ficar de olho. O recurso está sendo testado no momento, de acordo com o Snap, e será implantado inicialmente em novembro nos Estados Unidos.