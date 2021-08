Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você usa o Snapchat , sabe que sua câmera embutida pode ser usada para aplicar efeitos de realidade aumentada ao seu rosto e ao mundo ao seu redor. Em 2019, o Snapchat atualizou seu aplicativo com um impressionante recurso dependente de câmera, chamado Scan, que permite apontar rapidamente seus telefones para objetos para saber mais sobre eles. Agora, a câmera do Snapchat está recebendo uma atualização importante que move a digitalização para frente e para o centro da câmera para que todos os usuários possam acessá-la facilmente.

Aqui está o que você precisa saber.

A partir de 26 de agosto de 2021, a câmera do Snapchat está dando ao Scan um lugar mais proeminente e atualizando-o para que ele possa identificar uma variedade de coisas, de roupas a raças de cães. A varredura também tornará mais fácil encontrar efeitos de RA, como lentes, pois pode sugerir alguns para usar com base no que você está vendo e em outros critérios.

Isso essencialmente torna a câmera do Snapchat um mecanismo de busca visual. Honestamente, é basicamente uma cópia do Google Lens, que também permite que você escaneie itens pela câmera do seu telefone para identificar os itens. O Google Lens está limitado a telefones Pixel, telefones Android e o aplicativo Google Mobile. Não vamos esquecer também que o Pinterest tem seu próprio recurso de pesquisa virtual, chamado Lens, que exibe imagens semelhantes (incluindo itens para comprar) com base no que você digitalizou usando a câmera embutida do aplicativo.

Então, como o Snapchat é exclusivo para essas ofertas? Bem, o aplicativo Snapchat abre imediatamente para a câmera - e agora Scan - onde quase 300 milhões de usuários diários podem acessar facilmente qualquer um deles. Snap disse que 170 milhões de pessoas já usam o Scan pelo menos uma vez por mês, e foi quando ele escondeu o Scan atrás de alguns toques extras.

Esta última versão do Scan, que o Snap apresentou em sua conferência de desenvolvedores no início deste ano, agora pode detectar e identificar raças de cães, plantas, vinhos, carros e informações nutricionais de alimentos - a maioria dos quais é fornecida por outras empresas - como Vivino, que identifica o vinho e, em breve, o Allrecipes usará o Scan para sugerir receitas baseadas em imagens do seu ingrediente alimentar. Planos rápidos para continuar adicionando mais recursos ao longo do tempo, contando com parceiros terceirizados e com o que eles desenvolvem.

Talvez a atualização mais legal do Scan seja um mecanismo de recomendação de compra de roupas criado pela Snap depois que ela adquiriu o Screenshop, um aplicativo que permite fazer upload de imagens de roupas para encontrar itens semelhantes à venda. Agora, a digitalização pode fazer exatamente isso e permitir que você compre roupas que descobrir. O recurso de compras do Scan também está chegando à seção Memórias do rolo da câmera do Snapchat, permitindo que você encontre e compre roupas com base no que já está salvo em fotos ou capturas de tela no aplicativo.

A digitalização está obtendo o que o Snap chama de atalhos de câmera. A ideia é que, se você apontar sua câmera para algo, como seu cachorro, lentes especificamente projetadas para trabalhar com esses cães serão apresentadas a você com um clipe de música e um filtro de cor, que você pode aplicar simultaneamente. O Snap está planejando trazer atalhos de câmera para seu recurso Spotlight também, para que o visualizador de um vídeo possa iniciar em sua câmera e usar a mesma combinação de efeitos que acabou de testemunhar no vídeo.

O fato é que esse recurso de atalhos de câmera está atualmente limitado a cachorros, fotos do céu, pés humanos e dança. Mas o Snap planeja expandir as ofertas disponíveis ao longo do tempo, com a ideia de que você usará o Scan para descobrir lentes AR e outros efeitos oferecidos há muito tempo pelo Snapchat em diferentes locais de seu aplicativo.

Como mencionamos anteriormente, o Snapchat tem experimentado seu recurso de pesquisa visual Scan desde 2019. Mas, até agora, eram necessários alguns toques para localizá-lo e usá-lo - portanto, presumivelmente, muitas pessoas o ignoraram. Com a atualização agora em andamento, a varredura estará visível sempre que a câmera do Snapchat for aberta.

