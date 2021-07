Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Digamos que você esteja se casando ou planejando um chá de bebê. Não seria legal se você tivesse seu próprio filtro Snapchat personalizado para esses vários eventos da vida? Dessa forma, você e outras pessoas presentes podem tirar algumas fotos, adicionar o filtro por cima e compartilhá-lo com outras pessoas. Seria como sua própria marca pessoal, um toque extra para tornar o dia especial. Felizmente, você pode facilmente fazer um. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a criação de filtros do Snapchat.

A primeira coisa que você deve saber é que os filtros do Snapchat são diferentes das lentes do Snapchat. Enquanto os filtros do Snapchat podem adicionar efeitos de cor aos seus snaps, bem como mostrar informações do local, apresentar seu avatar Bitmoji, mostrar o que você está fazendo e muito mais, as lentes do Snapchat são experiências de realidade aumentada que transformam sua aparência. Eles também podem aumentar o mundo ao seu redor. As lentes são aplicadas aos encaixes para adicionar efeitos 3D, objetos, personagens e transformações.

Os filtros do Snapchat de clientes são filtros projetados por Snapchatters comuns, e não pelo Snap da empresa. Eles estão disponíveis apenas em áreas designadas (também conhecidas como geofences), por isso são freqüentemente chamados de "geofiltros". Você pode até ouvir os filtros personalizados descritos como "filtros sob demanda" - porque eles estão disponíveis apenas por um determinado período de tempo. Para simplificar as coisas para o propósito deste guia, o Pocket-lint os chama de filtros personalizados.

Se estiver interessado em criar um filtro, você tem algumas opções:

Para os fins deste guia, vamos explicar a opção nº 2: como projetar e comprar um filtro Snapchat para um evento.

O Snapchat permite que você crie e compre seu próprio filtro personalizado para comemorar um evento especial ou talvez até mesmo para exibir seu negócio. Você pode ter controle sobre o design e decidir por quanto tempo o filtro ficará disponível. Apenas tenha em mente que o preço do seu filtro depende de quanto tempo você deseja que ele fique disponível, do tamanho da área em que ele estará disponível (ou do tamanho da sua "geocerca") e até mesmo de onde estará disponível (também conhecido como sua "geocerca").

Para começar, siga estas etapas:

Vá para o site Crie seu próprio filtro. Usando a ferramenta de design na tela, crie seu filtro. Para obter instruções mais detalhadas, consulte a próxima seção em nosso guia. Escolha quando e onde deve estar disponível. Envie para a equipe Snapchat para aprovação. Você será perguntado se é para uso pessoal ou comercial.

Também será solicitado que você dê um nome e insira as informações de pagamento.

Observação: envie seu filtro pelo menos 24 horas antes da data de lançamento, para que você tenha tempo para as edições de última hora. Você pode enviar um com até 180 dias de antecedência.

O Snapchat define o preço dos filtros personalizados com base no tamanho da área que eles cobrem (um máximo de 5.000.000 pés quadrados é permitido) e a duração em que estão ativos (seja um dia ou um ano). Pelo que podemos dizer, o preço começa em torno de US $ 5 a US $ 20 por dia para aplicar um filtro em uma área de tamanho mínimo, como uma casa.

OK, digamos que você esteja preso na etapa 2 acima e precise de ajuda para projetar. Você pode começar com os modelos de filtro predefinidos do Snapchat e editá-los, ou pode fazer upload de sua própria arte que você fez do zero usando um software de edição de imagem como Adobe Photoshop ou Illustrator. Se você não é muito experiente com esses programas, talvez considere comprar arte com filtro personalizado no Etsy - onde os vendedores fornecerão os arquivos de design para upload.

Faça login no site Crie seu próprio filtro. Você deve usar um laptop ou computador desktop. Selecione Criar Filtro. Selecione escolher um modelo ou carregue seu próprio design. Para qualquer uma das opções, você pode adicionar texto, imagens e Bitmoji.

Você também pode adicionar Friendmoji. (Clique em + Amigos e escolha alguém.) Quando seu filtro estiver bom, clique em Avançar.

Nota: Você sempre pode editar o design do seu filtro online após o fato. Basta fazer login novamente no site de filtro Crie seu próprio, vá para o menu (símbolo de hambúrguer) no canto superior, selecione Meus pedidos e, em seguida, o envio que deseja editar e clique no design para começar a editá-lo. Lembre-se, porém, de que todos os designs revisados precisam ser revisados pelo Snapchat. Uma vez aprovado, o novo design substituirá o antigo. Fácil!

Se você criar e carregar arte personalizada feita anteriormente em um software de edição de imagem ou comprada no Etsy, o Snapchat recomenda estas diretrizes:

Os arquivos devem ter 1080px de largura por 2340px de altura.

Os arquivos devem ter menos de 300 KB.

A resolução do arquivo deve ser 72 DPI.

Os arquivos devem ser salvos como um arquivo .PNG com um fundo transparente.

Salve seu filtro no menu Arquivo usando este método: Salvar> Salvar para a Web (Legado). Selecione a predefinição PNG-24 no menu suspenso.

Deixe espaço livre suficiente para que as pessoas possam ver sua foto depois de aplicar o filtro. Você deve cobrir apenas a parte superior ou inferior de 25% da tela.



Observação: o Snapchat oferece mais dicas de envio de filtros em sua página de perguntas frequentes aqui.

Ao criar um filtro Snapchat personalizado, você precisa escolher um horário de início / término e escolher um local.

Esta é a janela de tempo em que seu filtro estará disponível para uso. Se você selecionar Evento repetitivo, poderá optar por ter seu filtro executado em determinados horários do dia ou da semana. Você também pode executar o filtro por um ano se selecionar Comprar Anualmente. Apenas certifique-se de que o fuso horário corresponda à hora local onde seu filtro está localizado.

Ao escolher um local para o seu filtro (ou onde as pessoas precisam estar para usá-lo), é chamado de geocerca. Ao projetar seu filtro, basta digitar o endereço, clicar em Desenhar cerca e mapear a área desejada. Quando estiver bom, clique em Checkout. Se sua localização mudar ou um evento for reprogramado, você sempre pode cancelar seu pedido original e reenviá-lo com novos parâmetros. Para obter dicas sobre como criar sua geocerca, consulte as perguntas frequentes do Snapchat .

O Snapchat permite que você veja quantas vezes seu filtro foi visualizado e usado. As métricas não são atualizadas instantaneamente. Eles podem demorar cerca de 24 horas.

Faça login no site Crie seu próprio filtro.

Clique no menu (símbolo de hambúrguer) no canto superior esquerdo.

Selecione Meus pedidos.

Selecione um filtro.

Veja as métricas.

Por último, mas não menos importante, vamos abordar como adicionar seu novo filtro personalizado sofisticado a seus instantâneos de foto e vídeo.

Abra o Snapchat. Toque ou segure o botão de captura para tirar uma foto. Deslize para a esquerda ou direita para escolher um filtro. Seu filtro aparecerá como uma opção para os usuários dentro de sua geocerca. Toque no botão da camada para adicionar vários filtros.

Nota: Enquanto o seu filtro está ativo, todos dentro da geocerca definida do filtro poderão usá-lo por um número ilimitado de vezes no Snapchat.

