Como assistir programas da HBO Max dentro do Snapchat com seus amigos gratuitamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Warner Media e Snap se uniram para adicionar episódios completos de programas da HBO Max ao aplicativo móvel Snapchat . O esforço, chamado HBO Max Minis , permitirá que você transmita episódios selecionados das principais séries com até 63 outros Snapchatters. Aqui está tudo o que você precisa saber, incluindo como fazer.

HBO Max Minis faz parte do Snapchat Minis , que foi lançado em 2020 como uma forma de o Snap oferecer experiências de aplicativos de terceiros dentro do Snapchat. Na verdade, o Snap se refere aos Minis como "utilitários pequenos". Você pode usá-los para comprar ingressos via Atom, meditar via Headspace e até mesmo se registrar para votar nos Estados Unidos.

E agora, com HBO Max Minis, você pode transmitir episódios inteiros de mais de uma dúzia de séries do serviço de streaming gratuitamente, incluindo pilotos.

Você pode iniciar a experiência HBO Max Mini por meio do ícone de foguete que aparece no Chat ou por meio de Pesquisa. Assim que o HBO Max Mini for lançado dentro do aplicativo Snapchat, você precisará verificar sua data de nascimento. (É necessário inserir sua data de nascimento para acessar o conteúdo adequado à idade.)

A HBO Max Mini oferecerá os melhores títulos da HBO, incluindo novos lançamentos como Gossip Girl reiniciada, velhos favoritos como Game of Thrones, bem como episódios piloto de outros programas de sucesso no serviço de streaming da HBO Max. A lista completa de programas da HBO Max com episódios disponíveis para transmissão no Snapchat é a seguinte:

Talvez a melhor parte da experiência do HBO Max Mini é que ela oferece reprodução sincronizada, para que todos que estejam assistindo a um programa possam transmitir o mesmo título juntos. Até 64 usuários podem ingressar em uma sessão do HBO Max Mini enviando uma mensagem no chat com um link para ingressar no Snap Mini ou enviando um link de adesivo clicável usando a câmera do Snapchat. Depois de fazer streaming de um título, qualquer pessoa poderá assistir, bater um papo e enviar reações de Bitmoji em tempo real.

sim. Mas, de acordo com o proprietário do HBO Max, Warner Media, a ideia por trás do HBO Max Minis é encorajar os usuários a se inscreverem. A experiência apresentará a opção de ir à HBO Max após o término de um episódio para que eles possam continuar assistindo a série. (Isso será mostrado para usuários com 18 anos ou mais, disse a empresa.)

