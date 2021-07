Como adicionar um avatar Bitmoji 3D ao seu perfil Snapchat

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Snapchat atualizou os perfis de usuário para incluir avatares de Bitmoji 3D. Anteriormente, os avatares de perfil Bitmoji estavam disponíveis apenas em 2D.

Os novos avatares Bitmoji 3D estão disponíveis nos Estados Unidos e oferecem mais de 1.200 combinações diferentes de expressões faciais, poses, planos de fundo e gestos. De acordo com o Snap, mais de 70 por cento dos 280 milhões de usuários ativos diários do Snapchat têm seu avatar Bitmoji vinculado a suas contas no Snapchat.

Lembre-se de que o Snapchat lançou os Bitmojis 3D há mais de quatro anos, principalmente como uma lente para que os usuários pudessem colocar uma versão animada e 3D de seus Bitmojis no mundo em realidade aumentada. Agora, essa tecnologia está simplesmente chegando aos avatares, para que seu perfil possa ser mais expressivo, presumivelmente.

É fácil. Siga estas etapas para criar e editar um avatar Bitmoji 3D ...

Se você deseja obter um Bitmoji 3D, altere o estilo do avatar para Bitmoji Deluxe em Meu Perfil . Você pode personalizar seu cabeçalho de Bitmoji 3D tocando nele ou puxando seu cartão de perfil - é simples assim. Ao fazer um Bitmoji 3D, você terá a opção de mudar de roupa e atualizar a pose e o fundo.

Abra a versão mais recente do Snapchat na App Store ou Google Play Store Toque no ícone do Perfil na parte superior para ir para a tela do seu Perfil Role para Encontrar Bitmoji Selecione Criar Meu Avatar Siga as instruções na tela

Observação: se você já tem um Bitmoji e deseja vinculá-lo ao Snapchat:

Toque no ícone do Perfil na parte superior para ir para a tela do seu Perfil Toque em Adicionar Bitmoji Em seguida, siga as instruções na tela Você precisa de um dispositivo com pelo menos iOS 10 ou Android 5.0.

Crie seu avatar Bitmoji seguindo as etapas acima. Se quiser editá-lo, toque no ícone Perfil na parte superior para ir para a tela de Perfil. Toque em Bitmoji. Agora selecione uma destas opções de edição: Edite Meu Bitmoji para editar sua aparência

Mude minha roupa para conseguir roupas novas

Alterar My Bitmoji Selfie para atualizar seu Bitmoji na tela de amigos

Você não perderá seu avatar antigo ao atualizar para o Bitmoji Deluxe (também conhecido como Bitmoji 3D). Mas se você quiser experimentar um estilo de Bitmoji diferente de 3D, siga estas etapas:

Baixe o aplicativo Bitmoji na App Store ou Google Play Store No aplicativo Bitmoji, toque no ícone de engrenagem redonda no canto Toque em Alterar estilo do avatar Deslize para selecionar o estilo de avatar que você deseja

Existem três estilos de avatar diferentes para os quais você pode alternar a qualquer momento:

Bitmoji Deluxe (também conhecido como Bitmoji 3D)

Bitmoji Classic

Bitstrips

