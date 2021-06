Como encontrar e usar as lentes de desenho animado do Snapchat

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No ano passado, tem sido uma tendência extremamente popular para as pessoas transformarem seus selfies em personagens de desenho animado no estilo da Disney e da Pixar.

Tudo começou no verão passado - quando o Snapchat lançou uma lente que os usuários do TikTok cooptaram e começaram a usar para "Disney-ify" seus animais de estimação e marcar suas postagens com a hashtag #disneydog. Posteriormente, o Snapchat lançou lentes de desenho animado de acompanhamento. Além disso, há outro jogador no espaço - Voila AI Artist - que está se tornando viral no Facebook e Instagram. Você pode descobrir mais sobre Voila em nosso guia separado. Mas se você gostaria de saber mais sobre as lentes de desenho animado do Snapchat, não procure mais.

Existem três lentes de desenho animado recebendo toda a atenção no Snapchat. Um se chama Cartoon Face , lançado em agosto de 2020. Foi seguido porCartoon , uma lente mais avançada que transforma todo o seu rosto em um personagem no estilo Disney. A terceira lente, Cartoon 3D Style , lançada em junho de 2021 (assim como Voila AI Artist explodiu em popularidade). Ele tem uma aparência mais parecida com a de um desenho animado da Pixar e permite que você alterne entre o que parece ser dois gêneros - um com orelhas proeminentes.

Lembre-se de que o Voila usa IA para transformar selfies que você tira no momento (ou carrega) em um desenho animado parecido com a Pixar. No entanto, ele apenas renderiza imagens estáticas. O Snapchat funciona em tempo real em vídeo, permitindo que você crie clipes seus como um desenho animado em movimento que você pode compartilhar com amigos no aplicativo ou baixar para seu dispositivo para postar em outro lugar.

Observação: as lentes do Snapchat são diferentes dos filtros do Snapchat. As lentes do Snapchat - especificamente, lentes faciais - usam realidade aumentada para transformar você e seus amigos em algo novo - como cachorrinhos, bebês ou, neste caso, desenhos animados. Os filtros do Snapchat, por outro lado, são sobreposições de design que você adiciona em cima dos seus encaixes. Em outras plataformas, como o Instagram, experiências semelhantes a lentes são geralmente chamadas de filtros. No TikTok, porém, eles são chamados de efeitos. Confuso, certo?

Existem algumas maneiras de encontrar as lentes de desenho animado do Snapchat.

Você pode abrir a lente Cartoon Face diretamente por meio deste link ou pode localizar e abri-la seguindo estas etapas:

Abra a versão mais recente do Snapchat. Vá para a tela da câmera. Clique no ícone do rosto sorridente à direita do botão da câmera. Clique em “Explorar” no canto inferior direito da tela. Na barra de pesquisa, digite a palavra "desenho animado". O Snapchat mostrará lentes relacionadas. Procure aquele chamado "Cartoon Face" e selecione-o. Mantenha pressionado o botão da câmera para filmar seu vídeo. Salve no rolo da câmera ou envie para outras pessoas ou para sua história.

Você pode abrir a lente Cartoon diretamente por meio deste link ou pode localizar e abri-la seguindo estas etapas:

Abra a versão mais recente do Snapchat. Vá para a tela da câmera. Clique no ícone do rosto sorridente à direita do botão da câmera. Clique em “Explorar” no canto inferior direito da tela. Na barra de pesquisa, digite a palavra "desenho animado". O Snapchat mostrará lentes relacionadas. Procure aquele chamado "Cartoon" e selecione-o. Mantenha pressionado o botão da câmera para filmar seu vídeo. Salve no rolo da câmera ou envie para outras pessoas ou para sua história.

Você pode abrir a lente Cartoon 3D Style diretamente por meio deste link ou pode localizar e abri-la seguindo estas etapas:

Abra a versão mais recente do Snapchat. Vá para a tela da câmera. Clique no ícone do rosto sorridente à direita do botão da câmera. Clique em “Explorar” no canto inferior direito da tela. Na barra de pesquisa, digite a palavra "desenho animado". O Snapchat mostrará lentes relacionadas. Procure aquele chamado "Estilo Cartoon 3D" e selecione-o. Mantenha pressionado o botão da câmera para filmar seu vídeo. Você pode tocar na tela para alternar entre os efeitos da lente. Salve no rolo da câmera ou envie para outras pessoas ou para sua história.

Confira nosso guia no Snapchat para mais informações sobre como o aplicativo funciona.

Escrito por Maggie Tillman.