(Pocket-lint) - O Snap anunciou uma série de novos recursos importantes para o Snapchat .

Revelado durante o Snap Partner Summit da empresa para desenvolvedores e criadores, as atualizações serão disponibilizadas para empresas para futuras lentes.

A digitalização é um dos recursos mais usados no Snapchat . Ele utiliza realidade aumentada para colocar objetos virtuais contextualmente no mundo real e agora será implementado na própria tela inicial da câmera.

Anteriormente, era um ícone selecionável, mas será mais contextual no futuro. Ele combinará o que você vê pela câmera com experiências de RA relevantes.

Um deles é o Screenshop, um novo recurso de digitalização que pode ver a roupa de um amigo ou suas próprias fotos e encontrar roupas correspondentes em varejistas online. Você pode então comprar roupas com design semelhante de "centenas de marcas".

Também foi atualizada a capacidade de experimentar as roupas você mesmo, usando a câmera Snap. O rastreamento de pulso é adicionado para permitir que você experimente relógios ou joias, enquanto a tecnologia de "tamanho real" dimensiona com precisão óculos e óculos de sol.

As marcas também poderão desenvolver experiências de RA com base na nova tecnologia de malha corporal 3D. Embora a nova interatividade de voz signifique que você será capaz de ver a aparência das roupas em você com seu dispositivo do outro lado da sala - ou seja, com todo o seu corpo em vista.

Outro novo recurso excelente que chegará às mãos do Snapchatters são as lentes conectadas.

Isso permite que amigos interajam uns com os outros por meio de lentes, seja em dispositivos diferentes na mesma casa ou em longas distâncias.

Um exemplo é que eles podem construir um kit Lego virtual juntos.

O Snap Partner Summit também revelou uma série de novos recursos para os criadores. Você pode descobrir mais em snappartnersummit.com .

Escrito por Rik Henderson.