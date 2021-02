Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Snap está introduzindo um novo recurso de segurança, ou uma chamada "dica de ferramenta". Chama-se Verificação de amigos.

Basicamente, quando você faz amizade com alguém no Snapchat , você está abrindo para suas histórias e até mesmo sua localização, dependendo de suas configurações, é claro. Mas, com o novo recurso Friend Check Up, o Snap deseja garantir que todos os seus amigos em sua plataforma sejam realmente amigos e tenham acesso a você e às suas postagens.

“No Dia da Internet Segura, estamos dando um passo adiante ao anunciar ... Verificação de Amigos que fará com que o Snapchat revise suas listas de amigos e certifique-se de que é composta por pessoas com as quais ainda desejam se conectar”, explicou o Snapchat.

Pense nas muitas vezes que você viu um seguidor e não tinha ideia de quem ele era ou de quando foi amigo de você. Agora você pode remediar isso com o Friend Check Up, que Snap disse que será lançado globalmente no Android "nas próximas semanas" e em dispositivos iOS "nos próximos meses". Ele aparecerá como uma notificação de lembrete na tela do seu perfil, como visto abaixo.

Lembre-se de que você sempre pode aparar seus amigos sem o Friend Check Up. Basta ir ao seu perfil e tocar em Meus amigos. A partir daí, você pode remover um amigo tocando e segurando o nome dele até que as opções Bloquear / Remover sejam exibidas.

