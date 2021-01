Ryan Reynolds estrelará Ryan Não Sabe no Snapchat

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ator, futuro co-proprietário do Wrexham FC, e possivelmente o cara mais legal do planeta, Ryan Reynolds em breve estrelará sua própria série no Snapchat .

Ryan não sabe é uma série de 12 episódios que desafia a estrela de Deadpool a aprender novas habilidades. Ele falará com especialistas em uma série de campos, incluindo lançamento de machado, escultura floral e magia de efeitos de vídeo, em seguida, tentará sua própria mão em cada embarcação - presumivelmente com um efeito hilário.

Foi lançado um trailer que inclui uma das outras habilidades que ele tentará - esculpir gelo com serras elétricas - conforme ensinado por Shintaro Okamoto.

A nova série terá início em 30 de janeiro de 2021 e os episódios serão exibidos em dias alternados.

Ele será encontrado na área de descoberta do Snapchat. Você pode assistir e / ou se inscrever pelo link aqui .

Além de seu novo show e aquisição iminente do Wrexham FC (com Rob McElhenney), Reynolds logo aparecerá em The Hitmans Wifes Bodyguard - a sequência de The Hitmans Bodyguard, no qual ele estrelou ao lado de Samuel L. Jackson. Ele também está trabalhando em um roteiro e ideia para Deadpool 3, que será o primeiro da franquia a fazer parte do Universo Cinematográfico oficial da Marvel .

Escrito por Rik Henderson.