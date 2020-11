Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Snap anunciou uma nova seção no Snapchat, chamada Spotlight, que foi projetada para trazer à tona vídeos virais do tipo TikTok de usuários.

Spotlight é uma nova guia dedicada no aplicativo Snapchat . Os vídeos - ou instantâneos de destaque - apresentados nesta seção têm até 60 segundos de duração.

Ao acessar o Spotlight, você verá os snaps do Spotlight com base no que o algoritmo do Snapchat pensa que você deseja ver (provavelmente influenciado pelo que você viu no passado e por quanto tempo). Lembre-se de que o Snapchat já permite que os usuários enviem seus snaps a um local Snap Map para que qualquer um possa espiar em qualquer momento ou lugar. Ao contrário de como esse recurso é geralmente usado, o Spotlight é projetado especificamente para vídeos virais do tipo TikTok.

No entanto, ao contrário do TikToks, os instantâneos do Spotlight não apresentam uma seção de comentários públicos e os perfis dos usuários são privados por padrão.

Os Snapchatters podem, portanto, manter suas contas longe do público enquanto ainda postam conteúdo no Spotlight. Na verdade, qualquer pessoa pode enviar seus instantâneos ao Spotlight para que outras pessoas vejam; você só precisa tocar em “Spotlight” ao postar para enviá-lo para a seção. Snap disse que está até pagando alguns criadores para postar - prometendo desembolsar mais de US $ 1 milhão entre os criadores mais populares do aplicativo por dia até 2021.

O Snap disse que enviará uma mensagem para você diretamente via Team Snapchat, se você tiver ganho, junto com um link para um provedor de pagamentos terceirizado (Hyperwallet).

Os instantâneos do Spotlight são um tipo de instantâneo que um usuário pode enviar para a nova seção do Spotlight. Você os captura como qualquer outro instantâneo ( há um tutorial aqui ), mas em vez de enviá-los a um amigo ou à sua história, você os envia ao Spotlight. Snap disse que os instantâneos do Spotlight devem ser vídeos verticais com som. Se você tentar enviar fotos de imagem estática, instantâneos horizontais, instantâneos desfocados ou instantâneos somente de texto, eles não aparecerão no Spotlight.

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel Snapchat. Pressione e segure o botão Câmera para criar uma captura de vídeo. Toque no botão de alternância para alternar entre a selfie e a câmera traseira. Você também pode tocar duas vezes na tela para trocar de câmera! Toque no botão do relâmpago para ativar ou desativar o flash. Pare de segurar o botão da câmera para encerrar a gravação.

Crie um snap (veja acima). Toque no ícone de envio do Snapchat na parte inferior para ir para a tela Enviar para. Selecione Spotlight na parte superior da tela Enviar para.

O Snap recomenda que você adicione um #topic na página Enviar para para que outras pessoas possam participar ou explorar mais Snaps como o seu, e que você use ferramentas criativas como legendas, sons, lentes ou GIFs para destacar seus snaps. Você pode enviar instantâneos do rolo da câmera ou das memórias, mas o Snap disse aos usuários que deseja "ver suas melhores coisas". Isso também pode limitar o número de instantâneos que você pode enviar ao Spotlight em um determinado período.

O Snap tem um guia que o orienta através das ferramentas criativas que você pode usar para fazer um snap do Spotlight. Ele ainda detalha como excluir um snap Spotlight.

Spotlight está sendo lançado em 11 países: EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Nova Zelândia, Noruega e Suécia.

Verifique as Perguntas frequentes sobre o Spotlight do Snapchat para obter mais detalhes.

