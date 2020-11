Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Snapchat agora permite que os criadores revelem seu número total de assinantes, marcando a primeira vez que o aplicativo deu a qualquer um de seus usuários uma forma pública de mostrar o tamanho de seus seguidores.

É uma grande mudança na política, conforme relatado pela primeira vez por Tubefilter .

Snap, a empresa por trás do Snapchat , disse ao The Verge que ouviu o feedback da comunidade de criadores e que muitos deles expressaram interesse em mostrar que seu público no Snapchat está crescendo. Como resultado, a partir de 3 de novembro de 2020, está tornando a contagem de inscritos visível, embora os criadores possam desativá-lo.

A Pocket-lint contatou a Snap para saber mais sobre como os criadores podem acessar esse recurso nas configurações e se todos os usuários terão o mesmo recurso.

Lembre-se de que o Snapchat faz questão de diferenciar os usuários dos criadores na plataforma. Até introduziu perfis de criadores há alguns meses e dá aos criadores ideias sobre o seu público. Essas métricas são visíveis apenas para os próprios criadores; a contagem de assinantes, no entanto, é uma métrica pública que outras pessoas podem ver.

Para efeito de comparação, no Instagram e no TikTok, as pessoas e marcas há muito podem ver facilmente a contagem de seguidores, o que os ajuda a determinar a popularidade de um usuário. Ao adotar esse recurso, o Snapchat pode atrair mais criadores e também influenciadores que usam as mídias sociais para gerar receita e promover seus negócios.

Escrito por Maggie Tillman.