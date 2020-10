O Snapchat vai atrás do TikTok adicionando música aos snaps

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Snapchat está finalmente trazendo a música para o momento - algo pelo qual o TikTok é conhecido - com um novo recurso musical chamado Sounds.

Por muitos anos, os aplicativos de mídia social copiaram o Snapchat . Pense no formato das "histórias". O Snap iniciou essa tendência e agora tudo, do Instagram ao YouTube, oferece um recurso de "histórias". Mas, ultimamente, o TikTok tem sido o novo garoto descolado da cidade, com sua capacidade de servir um feed infinito de videoclipes virais e dando aos usuários que ficam em casa durante a pandemia de formas criativas de se expressarem.

Portanto, não é nenhuma surpresa ver que o Snapchat agora está copiando o TikTok . Ele permite que os usuários adicionem músicas que tocarão em suas postagens. Eles podem navegar por uma seleção de músicas e adicionar uma ao seu snap, e quando outro usuário abrir o snap, eles podem deslizar para cima para saber mais ou transmitir a música em outro aplicativo de música. O Snap começou a testar esse recurso em agosto. Já está disponível para todos os usuários do iPhone (ainda não no Android).

Ao contrário do TikTok, entretanto, há apenas um punhado de faixas disponíveis. Mas a Snap diz que está trabalhando em contratos de vários anos com selos.

O Snap também está trabalhando em outro recurso semelhante ao TikTok, que virá em "meses", que permitirá aos usuários adicionar seu próprio áudio aos snaps.

Escrito por Maggie Tillman.