Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Snap encerrou sua palestra no Partner Summit, onde anunciou vários novos recursos para o Snapchat , além de atualizações de plataforma, acordos de parceria e novos esforços de integração. Tudo, desde o RA até o bem-estar, foi abordado durante o evento. Aqui está uma recapitulação de todos os anúncios importantes, incluindo uma explicação de tudo o que há de novo no aplicativo móvel Snapchat.

A Snap transmitiu a 2020 Partner Summit em 11 de junho às 9:45 da manhã. Executivos de toda a empresa apresentaram novos recursos de produtos e anunciaram novas parcerias no único evento. A segunda cúpula anual foi originalmente marcada para o início de abril, mas foi adiada pela pandemia do COVID-19. Snap disse que as sessões aprofundadas de vídeo estarão disponíveis publicamente após a palestra.

A Snap anunciou novas ferramentas de navegação chegando ao Snap no Snap Partner Summit 2020, incluindo uma barra de ação, locais no mapa de snap, tópicos para a nossa história e respostas à história. Também anunciou novas experiências de AR, como criações de SnapML para o Lens Studio, lentes locais compartilhadas e a capacidade de identificar plantas e muito mais com uma digitalização. A Snap também anunciou o novo conteúdo Discover e Snap Originals.

Há uma nova seção Acontecendo agora no Discover que destaca também notícias, previsão do tempo e horóscopos. Outros anúncios incluem uma série de esforços de bem-estar, como o hub Here For You de recursos em perfis. Também há várias atualizações de plataforma, desde novas experiências HTML5 no bate-papo (chamadas Snap Minis) até avatares Bitmoji 3D em jogos de terceiros. Confira os detalhes abaixo.

O Snap está introduzindo uma nova maneira de navegar pelo Snapchat, além de novos recursos para o Snap Map and Stories.

O Snapchat tem um novo elemento da Action Bar, que o Snap disse que foi projetado para fornecer "navegação de nível superior" a partir do momento em que você abre o aplicativo móvel do Snapchat. Ele também deve mudar contextualmente com base no que você está fazendo ou assistindo.

O Snap Map, um recurso de mapa que mostra o que seus amigos do Snapchat estão fazendo e destaca histórias da comunidade do Snapchat, está recebendo uma atualização que adicionará lugares. Isso facilita a localização de pontos populares em todo o mundo.

Um perfil de local inclui snaps do local, endereço, horário de funcionamento e comentários do TripAdvisor e do Foursquare. Você também poderá pedir comida no Places - por meio de Postmates, DoorDash e Uber Eats - começando em breve nos EUA.

Nossa história é onde os usuários do Snapchat podem enviar snaps e vídeos sobre os eventos que acontecem ao seu redor, e outros usuários podem vê-lo globalmente. Eles são categorizados pela equipe do Snapchat para capturar o evento local. Snap disse que mais de três milhões de snaps por dia são compartilhados com Our Story. Agora, há uma nova maneira de usar um adesivo de tópico ou enviar seu Snap a um tópico da comunidade.

Exemplos de tópicos incluem Life Hacks ou Oddly Satisfying. Você também poderá navegar pelas Páginas de Tópico para explorar mais snaps.

Snap disse que está lançando Respostas de História para facilitar a comunicação com as Estrelas de Snap que você está seguindo ". Esses criadores e celebridades podem transformar suas Respostas de História em adesivos e adicioná-las às suas histórias para questões como perguntas e respostas sessões.

A Snap anunciou novas lentes e experiências de realidade aumentada para desenvolvedores, criadores e usuários do Snapchat.

O principal produto AR da Snap consiste em lentes feitas pela própria equipe de design da Snap e uma comunidade global de criadores. Desenvolvedores e criadores usam o aplicativo de desktop gratuito do Snap - Lens Studio - para criar e distribuir essas experiências de AR no Snapchat.

O Snap está atualizando o Lens Studio com novos recursos, incluindo algo chamado SnapML, que permite a qualquer desenvolvedor usar seus próprios modelos de aprendizado de máquina para alimentar as lentes. Em outras palavras, os desenvolvedores podem criar suas próprias lentes com redes neurais que eles treinaram.

Snap disse que está fazendo parceria com Wannaby, Prisma, CV2020 e outros nas primeiras "criações SnapML".

O Snap está visualizando o Local Lenses, um novo recurso que, segundo ele, permite "um mundo de AR compartilhado e persistente, construído no topo do seu bairro". Em breve, os usuários do Snapchat poderão usar as lentes locais para entrar juntos em um espaço virtual e "decorar edifícios próximos com tinta colorida".

Os usuários do Snapchat podem "pressionar e segurar" na tela da câmera para desbloquear as lentes relevantes com base no que a câmera vê.

Para melhorar esse recurso, o Snap fez uma parceria com o PlantSnap para que a câmera do Snapchat possa identificar 90% de todas as plantas e árvores conhecidas. Também faz parceria com o Dog Scanner, permitindo que a câmera reconheça quase 400 raças. Por fim, ainda este ano, graças a Yuka, o Snapchat adicionará um Scanner de Nutrição, que fornece uma classificação sobre a qualidade dos ingredientes em muitos alimentos embalados.

O Snap não forneceu muitos detalhes, mas um vídeo promocional para suas novas atualizações baseadas em AR indicou que os usuários poderão ativar um "Lens Voice Scan" para aplicar determinadas lentes. Em um exemplo, Snap mostrou uma mulher pedindo ao Snapchat para deixar o cabelo rosa, e foi exatamente isso.

Atualizaremos esta postagem quando soubermos mais.

O Snap descreve o Discover como uma plataforma "fechada e com curadoria". Mas é basicamente uma seção no Snapchat onde você pode assistir a programas originais resumidos. Snap disse que mais da metade da população da geração Z dos EUA assiste ao Snap Originals. Mais de 35 milhões de usuários do Snapchat, por exemplo, assistiram ao Will From Home, um novo Snap Original, onde Will Smith compartilha sua experiência de ficar em casa.

O Snap está anunciando novas parcerias projetadas para aumentar a quantidade de conteúdo informativo e divertido disponível para assistir na seção Discover do Snapchat. Disney, ESPN, NBCUniversal, ViacomCBS, NBA e NFL entraram em novos acordos plurianuais com o Snap, que resultarão em novos shows e programação original (também conhecida como Snap Originals) para o Discover.

Snap também está em parceria com criadores como Kevin Hart, fundador / CEO da Laugh Out Loud, escritor e diretor Catherine Hardwicke, ator e produtor Anthony Anderson e Bunim / Murray Productions. Alguns de seus novos Snap Originals devem estrear no próximo ano e incluirão "séries não escritas, documentários orientados a personagens e dramas e comédias roteirizados".

Um dos novos programas deve "ajudar a desmistificar a saúde mental". Chamado Coach Kev, é produzido por Laugh Out Loud e apresenta o comediante e produtor Kevin Hart compartilhando positividade e sabedoria, "para quem aspira a viver sua melhor vida". Será lançado ainda este ano.

O Snap está introduzindo um recurso de notícias no Discover, chamado Happening Now, para que os usuários possam consumir mais notícias de última hora por meio do aplicativo Snapchat. Snap disse que mais de 125 milhões de pessoas assistiram notícias no Snapchat até agora em 2020, e que o Happening Now transforma essas histórias - sejam políticas, entretenimento, esportes etc. - em um novo "formato fácil de consumir personalizado para dispositivos móveis".

A Snap firmou parceria com várias editoras para fornecer conteúdo para o Happening Now, incluindo o Washington Post, Bloomberg, Reuters, NBC News, ESPN, NowThis, E! Notícias e BuzzFeed News. Ele também servirá Snaps enviados publicamente de usuários globais. Além disso, você verá o clima personalizado no AccuWeather (completo com Bitmoji) e horóscopos no Sanctuary.

O Snap está anunciando novos recursos projetados para educar e apoiar os usuários que lutam com seu próprio bem-estar. A Snap pesquisou seus usuários e descobriu que, quando experimentam estresse e ansiedade, "seus amigos são as primeiras pessoas a quem recorrem quando precisam de ajuda, mais do que profissionais ou até mesmo seus pais". Portanto, oferece recursos preventivos de bem-estar para usuários e amigos.

A Snap fez uma parceria com o Headspace, um serviço guiado de meditação e atenção. Como parte de outro novo recurso - chamado Snap Minis, que permite que os desenvolvedores ofereçam suas próprias mini experiências no Snapchat - haverá um novo Headspace Mini nas próximas semanas que dará aos usuários do Snapchat acesso às meditações e práticas de atenção plena do Headspace. Tudo isso acontece diretamente em um bate-papo.

O Snapchat possui uma ferramenta de relatório no aplicativo que permite aos usuários do Snapchat alertar o Snap quando eles preocupam que seus amigos correm risco de se machucar e, em seguida, notifica esse amigo de qualquer ajuda disponível. O Snap está atualizando essa experiência para que os usuários do Snapchat possam se conectar imediatamente aos serviços de emergência, ou podem enviar uma mensagem para a Linha de Texto de Crise ou conversar com a Linha Direta Nacional de Prevenção ao Suicídio.

O Snapchat está lançando uma nova notificação de segurança que solicita aos usuários do Snapchat que analisem sua lista de amigos e aumentem sua privacidade.

O Snap tem uma nova ferramenta de saúde mental, chamada Here For You , que faz parte do recurso de pesquisa integrado do Snapchat. Ele foi projetado para mostrar "recursos de segurança" de especialistas em saúde mental - incluindo especialistas locais - quando você procura determinados tópicos, como ansiedade, depressão, estresse, tristeza, pensamentos suicidas e bullying. Agora, o Snap está adicionando uma nova central Aqui para você nos perfis dos usuários do Snapchat.

Por fim, a Snap anunciou uma série de novas atualizações e parcerias em seus SnapKit, Snap Games, Bitmoji e outras plataformas. O SnapKit inclui ferramentas que permitem que os desenvolvedores integrem alguns dos melhores recursos do Snapchat em seus aplicativos. Enquanto isso, o Snap Games é o ecossistema de jogos do Snap, que você pode iniciar a partir de conversas. Depois, há o Snap Minis que discutimos anteriormente.

Estas são apenas algumas das plataformas e ecossistemas do Snap. Aqui está uma olhada nas novidades de todos eles.

Snap Minis são experiências em HTML5 projetadas para serem usadas em conversas no Snapchat. Aqui estão alguns dos Minis anunciados até agora:

Coachella: coordene e planeje sua programação do festival com seus amigos.

Headspace: medite e envie mensagens encorajadoras para amigos necessitados.

Vamos fazer: Precisa tomar uma decisão em grupo? Este Mini ajuda a escolher sua próxima jogada.

Ingressos para filmes: escolha um horário de exibição no cinema e selecione os assentos juntos.

Mestre das previsões: perguntas oportunas sobre tudo - veja quais amigos são psíquicos.

Saturno: Compartilhe e compare seus horários de aula com os colegas.

Tembo: Crie baralhos de cartões com amigos no Snapchat, para ajudar no estudo.

A Snap está apresentando o Camera Kit para desenvolvedores, para que eles possam trazer os recursos de câmera e AR do Snapchat para seus próprios aplicativos. Snap disse que, por meio do Kit de câmera, as lentes criadas usando o Lens Studio agora podem viver no aplicativo e no Snapchat. Aqui estão os parceiros que planejam usar o Kit de câmera:

Aplicativo MLB Ballpark: você poderá interagir com equipes e mascotes no AR.

Nike: Snapchat Lenses em um novo aplicativo de bem-estar permitirá respostas em vídeo e duetos.

Esquadrão: os usuários do esquadrão poderão adicionar lentes divertidas enquanto assistem a vídeos juntos.

Triller: A comunidade de Triller poderá interagir com Lentes inspiradas por artistas.

Como uma atualização do Creative Kit do Snapchat, o Snap está introduzindo lentes dinâmicas, permitindo que os desenvolvedores tragam informações em tempo real de seus aplicativos para as lentes. Os usuários também poderão compartilhar lentes para o Snapchat de aplicativos, incluindo Houseparty, Nike e Yahoo! Esportes de fantasia.

O Snap está lançando uma nova iniciativa chamada Bitmoji for Games. Ele traz avatares de Bitmoji 3D para jogos de terceiros, para que os usuários possam jogar como seu Bitmoji em vários títulos em qualquer plataforma, incluindo dispositivos móveis, PC e console. Lembre-se de que Snap comprou o Bitmoji anos atrás e há muito oferece a seus usuários a capacidade de enviar adesivos e outras animações engraçadas com seus avatares personalizados do Bitmoji.

Alguns dos títulos suportados pelo Bitmoji for Games no lançamento incluem:

Perfect Master 3D (Gismart)

Scrabble GO (Scopely)

SingHeads (realidade dos sonhos interativa)

Universo Super Brawl (Nickelodeon e Playsoft)

Uno! (Mattel)

Vodu

Água Shooty (Rollic e Tiplay Studio)

A Snap anunciou uma nova lista de jogos por si só e por parceiros novos e existentes:

Bitmoji Paint (Snap): Junte-se para contribuir para uma colagem maciça.

Bumped Out (Zynga): controle veículos e tente esbarrar amigos em uma ilha.

Testes de amigos (encerramento de jogos): compartilhe questionários e descubra quem obtém as pontuações mais altas.

Nordeus: Torne-se um campeão de futebol.

Quiz Party (Mojiworks): Teste seus conhecimentos em categorias com seus amigos.

Pronto Set Golf! (PikPok): Um jogo de minigolfe onde os jogadores usam sua inteligência e reflexos.

Sling Racers (Madbox): balance, toque para ligar e faça saltos neste jogo multiplayer em tempo real.

Snow Time (Funday Factory): Bata nas pistas com seu Bitmoji.

Super Snappy Bowling (NOWWA): Jogo de boliche para vários jogadores em tempo real.

Confira o blog do Snapchat para mais detalhes.