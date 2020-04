Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Snap supostamente trabalhou com a Organização Mundial da Saúde para criar novas lentes do Snapchat para ajudar a incentivar o distanciamento social e boas práticas durante a crise do coronavírus.

Um deles tem as dicas aprovadas pela OMS sobrepostas à imagem do usuário, informando aos usuários para não tocarem em seu rosto, cobrir todas as tosses com a dobra de um braço e ficar em casa.

Outro, chamado "Minha distância social", simplesmente coloca uma representação de RA no grupo da distância mínima que os usuários devem estar um do outro. Se você usá-lo enquanto caminha, poderá ver quando os outros estão muito próximos.

A Snap Inc anunciou recentemente outras medidas COVID-19 para ajudar os usuários do Snapchat, incluindo o compartilhamento de informações corretas em vez de falsas: "Lançamos ferramentas criativas para ajudar o Snapchatters a compartilhar as melhores práticas aprovadas por especialistas com seus amigos e familiares, incluindo um filtro mundial com conselhos à nossa comunidade sobre como se manter seguro. Essas informações são obtidas da Organização Mundial da Saúde e possuem links para seu site para mais informações ", afirmou em uma postagem no blog .

"Oferecemos conteúdo confiável. Nossa plataforma de conteúdo, Discover, é curada e trabalhamos em estreita colaboração com apenas um conjunto selecionado de parceiros, incluindo algumas das organizações de notícias mais confiáveis do mundo".