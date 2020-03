Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Snap está lançando uma nova ferramenta de saúde mental, chamada Here For You, que faz parte do recurso de pesquisa interno do Snapchat .

Originalmente revelado no mês passado , o Here for You foi projetado para oferecer "suporte proativo no aplicativo" a Snapchatters que podem estar passando por uma saúde mental ou crise emocional. Também é útil para quem deseja aprender mais sobre esses problemas e ajudar outras pessoas que estão lidando com eles. O Here For You deveria ser lançado nesta primavera e no verão, mas agora será lançado em meio à pandemia de coronavírus .

O Here For You foi projetado para mostrar "recursos de segurança" de especialistas em saúde mental - incluindo especialistas locais - quando você procura determinados tópicos, como ansiedade, depressão, estresse, tristeza, pensamentos suicidas e bullying. Há um tópico específico do COVID-19, por exemplo, completo com informações do Ad Council, Organização Mundial da Saúde, CDC, Crisis Text Line, NHS e outros.

A Snap, a empresa por trás do Snapchat, fez uma parceria com esses especialistas para criar conteúdo especificamente relacionado ao coronavírus. Em um comunicado , Snap disse que o Here For You é "informado por estudos" que mostram que a conexão com os outros é a melhor defesa contra "sentimentos de solidão e ansiedade".

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel Snapchat. A menos que você seja um novo usuário que precise se inscrever primeiro, você deverá ver a Câmera. Procure o botão Pesquisar (ícone da lupa) na parte superior e toque nele. Agora, comece a digitar no campo Pesquisar. Tente procurar por "coronavírus".

O recurso Pesquisar no aplicativo Snapchat para iOS e Android o ajudará a encontrar amigos, memórias salvas, lentes, histórias dos editores e, agora, recursos Aqui para você. Basta digitar um tópico relacionado à saúde mental ou até mesmo o coronavírus e você verá as sugestões Aqui para você.

O Snap espera que o Here For You seja lançado para todos os usuários do Snapchat até a próxima semana (final de março de 2020).