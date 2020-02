Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Snapchat fez uma parceria com o Banco da Inglaterra, a Galeria Nacional e a Tate para um filtro que anima a nova nota de 20 libras que entra em circulação hoje.

Tudo o que você precisa é da nova nota de 20 libras, o Snapchat instalado em um smartphone e o Snapcode abaixo e você pode ver The Fighting Temeraire, de Turner, e seu auto-retrato ganham vida na nova moeda usando realidade aumentada.

Se você não encontrar uma das novas notas, também poderá ir para a Galeria Nacional na Trafalgar Square, em Londres, onde uma estará em exibição na Sala 34, junto com o Snapcode para você usar lá e depois.

A nota de polímero apresenta um dos maiores artistas do Reino Unido, JMW Turner, na traseira pela primeira vez, com seu auto-retrato de 1799 e The Fighting Temeraire entre seus trabalhos mais importantes.

Para usar a lente Turner AR de £ 20, abra o Snapchat, aponte a câmera para o Snapcode abaixo, pressione e segure o Snapcode para desbloquear a lente AR, passe o mouse sobre a nova nota e observe-a se transformar.

"O lançamento das novas £ 20 fará com que as pinturas de Turner estejam entre as obras de arte mais amplamente distribuídas no Reino Unido, talvez até no mundo. Queremos garantir que os Snapchatters sejam incentivados a tomar nota, ver o dinheiro em sua carteira e aprecie essas grandes pinturas. Espero que essa parceria ajude a introduzir toda uma nova geração a um dos maiores pintores de todos os tempos da Grã-Bretanha. "