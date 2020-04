Como funciona o Snapchat e qual é o ponto?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Snapchat mudou muito nos últimos anos, com atualizações frequentes significam que o aplicativo parece e funciona quase nada como originalmente fez.

A Snap, a empresa por trás do Snapchat, é tão agressiva ao fazer alterações no aplicativo que pode ser difícil acompanhar como o Snapchat realmente funciona, mesmo que você seja um usuário regular. Para tornar as coisas mais fáceis para você e novatos, Pocket-lint compilou este guia. No final, você saberá todas as facetas do aplicativo. E quando a próxima atualização chegar, verifique novamente aqui para obter detalhes.

Snapchat é um aplicativo móvel para dispositivos Android e iOS. É dirigido pelo co-fundador Evan Spiegel. Um dos conceitos fundamentais do aplicativo é que qualquer imagem ou vídeo ou mensagem que você enviar - por padrão - é disponibilizado para o receptor por apenas um curto período de tempo antes que ele se torne inacessível. Esta natureza temporária, ou efêmera, do aplicativo foi originalmente projetada para incentivar um fluxo mais natural de interação.

Uma última coisa: o desenvolvedor do Snapchat é uma empresa pública, chamada Snap. Diz ser uma empresa de câmeras. Como tal, ele cria outros produtos, incluindo hardware, como Snapchat Spectacles, sobre os quais você pode ler tudo a partir daqui. Além disso, o Snapchat é coloquialmente referido como Snap.

Inicialmente, o Snapchat foi focado no compartilhamento de fotos pessoal para pessoa, mas agora você pode usá-lo para uma variedade de tarefas diferentes, incluindo o envio de vídeos curtos, bate-papo por vídeo ao vivo, mensagens, criação de avatares Bitmoji como caricatura e compartilhamento de uma “história” cronológica que é transmitida para todos os seus seguidores. Há até uma área designada de “Descoberta” que exibe conteúdo de formato curto de grandes editores como o Buzzfeed.

O Snapchat até permite armazenar mídia em uma área de armazenamento privada. Outros recursos incluem a capacidade de adicionar filtros e lentes baseadas em AR para encaixar e mostrar sua localização ao vivo em um mapa mundial. Mas a coisa chave a perceber sobre o Snapchat é que tudo se trata de comunicação instantânea através do seu telefone celular. Antes do Snapchat, as mídias sociais eram muito baseadas em desktops, e era tudo sobre a acumulação de dados.

Por exemplo, você publicaria status, tweets, fotos e vídeos, e você teria um registro de todas essas coisas on-line, para que seus amigos pudessem comentar sobre eles e todos os veria para sempre. O Snapchat mudou isso. Mudou a forma como nos comunicamos online. Com o Snapchat, você pode enviar rapidamente uma foto de si mesmo com uma lente AR que vomita arco-íris aplicada a um amigo, e depois de abri-la, ela desaparecerá para sempre.

Tecnicamente, eles podem captura de tela se quiserem, e responder com sua própria foto ou resposta de vídeo, que eles também podem transmitir para sua história para amigos e seguidores verem. Há tantos usos para este aplicativo. É difícil não ver seu valor e por que é único.

Muitos relatórios e estudos afirmaram que a maior parte desses usuários são do milênio. Como resultado desses usuários mais jovens, o aplicativo produziu uma série de diferentes termos e nomes exclusivos para suas características, de “snaps” para “história”. Se você está confuso com toda essa linguagem, você realmente deve ler a seção Glossário deste guia do Snapchat antes de passar para como o aplicativo realmente funciona.

Snapchatter: Não é mais tão comum, mas significa um usuário do Snapchat.

Snap: quando você tira uma foto ou vídeo, ou recebe uma foto ou vídeo, ele é conhecido como um “snap”. Então, quando alguém pede que você os tire, ele está pedindo que você envie uma foto ou vídeo através do Snapchat, ou até mesmo uma mensagem através da função de bate-papo do aplicativo. O aplicativo Snapchat em si também é coloquialmente referido como “Snap”, assim como o desenvolvedor/empresa pública do aplicativo.

Snapback: Este termo foi mais popular quando o Snapchat foi lançado, mas desapareceu desde então. No entanto, se você já ouviu isso, apenas saiba que isso simplesmente significa uma resposta a um piscar de olhos. Então, se você Snapback, você está apenas respondendo a um instantâneo particular que você recebeu.

História: Você pode vincular os encaixes e transmiti-los à medida que capturá-los. Eles aparecerão para seus seguidores como um rolo de “história”. Eles podem explorar sua história e assistir cada snap para experimentar o seu dia inteiro. Um carretel só pode ser reproduzido por 24 horas, após o que, ele desaparece para sempre, embora você sempre possa salvar toda a sua história, ou um snap individual de sua história, para a seção Memória - aka armazenamento privado - do seu Snapchat para manter para sempre.

Snapcode: Um Snapcode é um código digitalizável que torna a adição de novos amigos ainda mais fácil. Por exemplo, um amigo pode simplesmente piscar sua câmera Snapchat no seu Snapcode, que irá adicioná-lo imediatamente, sem que você tenha que procurar manualmente a alça e tocar no botão “adicionar”. Seu Snapcode, que é semelhante a um código QR, pode ser localizado na tela Perfil. Você pode acessá-lo tocando no ícone fantasma ou no seu Bitmoji no canto da tela da câmera.

Pontuação: Já notou esse número ao lado da alça de um amigo no Snapchat? É uma pontuação - uma equação que combina o número de snapshots que enviaram e receberam, histórias que publicaram e outros fatores. Você pode encontrar a pontuação de um amigo ao manter pressionado o nome de um amigo em sua lista de contatos, feed de história ou área de bate-papo. E você pode encontrar o seu sob seu Snapcode localizado no centro da tela de perfil. Quanto maior for a sua pontuação, mais provavelmente você usa o Snapchat.

Snapstreak: Alguns de seus amigos ou pessoas que você segue podem ter emoji diferente ao lado de seus nomes de Snapchat na seção Chat do seu Snapchat. Isso significa que eles estão em uma série, ou Snapstreak, com você. Em outras palavras, você e esse amigo ou amigos se divertiram (não incluindo mensagens de chat) em 24 horas por mais de um dia consecutivo. Para obter uma lista abrangente do que cada emoji de amigos significa, acesse Ajustes > Gerenciar > Emojis de Amigo.

Caso de troféu: o Snapchat pode notificá-lo de um novo troféu que você ganhou, e tocar nessa notificação o levará à sua caixa de troféus, que contém todos os troféus para marcos que você alcançou como usuário do Snapchat. Desde o envio de um snap com um filtro até o envio de 50 snapshots com cinco ou mais cores de caneta, os troféus incentivam a interação do usuário e a criação de conteúdo.

Lentes: Você pode tornar os snapshots ainda mais divertidos adicionando efeitos e sons especiais baseados em realidade aumentada, com um recurso chamado Lentes. Para ativar as lentes, vá para a tela da câmera no Snapchat, depois pressione o rosto na visualização da câmera e as lentes devem aparecer em uma linha ao lado do botão de captura. Passe o dedo ao redor para selecionar a lente desejada e, em seguida, toque no botão de captura para tirar um piscar de olhos com ela. As lentes populares incluem o “vômito do arco-íris” e “cão com língua”.

Lentes 3D World: Ao contrário das Lentes, que são aplicadas principalmente ao seu rosto - ou uma foto selfie - em tempo real, as Lentes Mundiais afetam o ambiente ao seu redor. Eles aparecem na mesma linha que as Lentes, mas somente quando sua câmera está voltada para fora. Você pode ver um que apresenta seu avatar Bitmoji, mesmo. Por exemplo, um atual mostra nosso avatar Bitmoji misturando poções e produtos químicos enquanto está sentado em uma mesa. Esta animação é sobreposta no mundo ao nosso redor e pode ser capturada e depois compartilhada com nossos amigos em um bate-papo ou seguidores através da nossa história. As lentes e as lentes mundiais são frequentemente alteradas pelo Snapchat, embora as populares sejam recorrentes.

Filtro: Você pode aumentar o seu snap adicionando uma sobreposição divertida com um filtro. Depois de tirar um piscar de olhos, deslize para a direita ou para a esquerda na tela de visualização para adicionar filtros coloridos, a hora atual, o clima local, as sobreposições de velocidade ou os filtros geográficos à sua foto ou vídeo. Depois de tirar o snap e aplicar o primeiro filtro, você pode pressionar e manter pressionado e, em seguida, passar o dedo para adicionar mais um filtro também.

Filtro Geográfico: Como filtros, você pode usar um Filtro Geográfico para decorar snapshots. Ao contrário dos filtros, no entanto, os Filtros Geográficos são específicos para a sua localização ou para um evento que você está participando. Eles incentivam outros usuários a compartilhar suas experiências com amigos e seguidores. Filtros geográficos sob demanda também podem ser projetados e comprados por indivíduos ou empresas menores e só ficam disponíveis quando um usuário entra em um local especificado, como um local de casamento ou formatura.

Chat: Este é um recurso de mensagens dentro do Snapchat que permite conversar diretamente com outros usuários. Você pode acessar a seção de bate-papo deslizando da esquerda para a direita na tela da câmera. A partir daqui, você também pode enviar adesivos Bitmoji, iniciar uma chamada de vídeo ao vivo, enviar dinheiro, compartilhar snapshots e muito mais

Memórias: Desde o lançamento, o Snapchat adicionou vários recursos que permitem a captura de tela ou salvar snapshots. O último exemplo é Memórias. Ele não só oferece outra maneira de armazenar snapshots na nuvem do Snapchat, mas também introduz uma seção para acessar mídia armazenada localmente em seu dispositivo. Quando você tirar um piscar de olhos, você verá uma opção para salvá-la em suas Memórias (é como um armário de armazenamento privado), onde você pode organizar, editar, pesquisar, bloquear e compartilhar o snap após o fato.

Discover: Esta é uma seção, à direita da tela da câmera, destinada a marcas e editores, que pode transmitir histórias para todos verem. No Discover, você pode encontrar conteúdo de marca feito pela Vice, Cosmopolitan, Daily Mail, ESPN, Tastemade, CNN, Buzzfeed e muito mais.

Mapa de Snap: Com esse recurso, você pode compartilhar sua localização com seus amigos ou seguidores. Ele também permite que você percorra um mapa real para ver onde seus amigos estão localizados. Você pode escolher se deseja compartilhar sua localização, é claro. Para acessar o Mapa de Snap, acesse a tela da Câmera e, em seguida, aperte os dedos na tela como se estivesse ampliando uma foto e o Mapa de Snap deve aparecer. Você e amigos serão representados por Bitmoji.

Bitmoji: Se você baixou o aplicativo Bitmoji, criou um avatar e vinculou sua conta ao Snapchat, você verá lentes baseadas em AR com seu avatar, bem como adesivos no bate-papo com seu avatar. Você também pode ver adesivos “friendmoji” em um bate-papo, que apresentam você e um amigo. Como outros recursos, Bitmoji são projetados para incentivar a interação do usuário no Snapchat. Tenha em mente que o Bitmoji era sua própria plataforma separada até que o Snapchat o adquiriu há alguns anos.

Aqui é onde este guia de aplicativos fica realmente complicado. O Snapchat atualiza tantas vezes que é uma perda de tempo escrever um longo manual de instruções passo a passo sobre como operar o aplicativo, já que o Snapchat pode parecer e funcionar de forma completamente diferente em apenas alguns dias, então vamos nos concentrar em recursos populares e importantes e como eles funcionam em uma base geral, mas mais importante, as telas principais que você verá ao navegar no Snapchat.

Se você precisar de mais detalhes sobre como contornar o aplicativo ou fazer coisas específicas, recomendamos que você visite o hub de suporte do Snapchat.

Toque no botão de captura para tirar um piscar de olhos ou pressione e segure para gravar um vídeo com até 10 segundos de duração. Se você continuar segurando, ele vai gravar um multi-snap.

Depois de tirar um piscar de olhos, você pode usar todos os tipos de ferramentas criativas. Por exemplo, toque na ferramenta de lápis para desenhar, toque na ferramenta de texto para adicionar uma legenda, toque na ferramenta de adesivo para adicionar um adesivo ou Bitmoji, etc.

A partir do momento em que você abrir o Snapchat, você verá uma visão de tudo o que a câmera do seu dispositivo pode ver. Esta é a tela da câmera.

Agora, a aparência e as opções que ele mostra podem mudar ao longo do tempo, mas geralmente, você verá um botão de captura na parte inferior, com botões para acessar sua tela Memórias, tela de bate-papo e tela Histórias. Na parte superior, você também pode ver opções para acessar a tela Perfil, a tela Pesquisar e talvez até ativar o flash ou mudar a exibição da câmera para a frente. De qualquer forma, principalmente, a partir desta tela, você pode capturar snapshots.

Para fazer isso, toque ou mantenha pressionado o botão de captura, para obter uma foto ou vídeo, respectivamente, e, em seguida, você verá as opções para salvá-lo em memórias/seu rolo da câmera, adicioná-lo à sua história ou enviá-lo a um amigo ou a um grupo de amigos. Mas antes de compartilhá-lo com alguém, certifique-se de decorar o snap com texto, um rabisco, um adesivo, um link, etc Você pode até ajustar o tempo que pode ser visto de alguns segundos para ilimitado.

Além disso, lembre-se, ao tirar um piscar de olhos, se você tocar na visualização Câmera, você verá Lentes e Lentes Mundiais aparecerem. Passe o dedo através deles e toque em um para aplicá-lo. A partir daí, você pode decorar o snap e compartilhá-lo com os outros.

Somente as pessoas que você escolher podem ver sua localização, ou você pode até ativar o modo fantasma quando quiser sair da grade.

Sua localização no Mapa de Snap só é atualizada quando você tem o Snapchat aberto.

Quando você abre o Snapchat e é confrontado com a tela da Câmera, aperte para dentro como se ampliasse, para ver o Mapa de Snap. Você verá então seu avatar Bitmoji, se sua conta Bitmoji estiver vinculada, em um mapa ao vivo. Toque no botão Configurações se quiser entrar no “modo fantasma” e ficar invisível. De qualquer forma, qualquer usuário que você siga que não tenha ativado o modo fantasma aparecerá no mapa para que você possa ver sua localização exata em tempo real.

Snapchat também pode apresentar histórias de usuários de todo o mundo para que você possa rapidamente tocar e ver o que está acontecendo em outros lugares, como um concerto do Padre John Misty em Los Angeles.

Na tela Memórias, você pode criar novas Histórias, editar e enviar snapshots salvos para Memórias e usar a pesquisa inteligente para encontrar snapshots antigos.

Para abrir as Memórias, basta deslizar o dedo para cima a partir do ecrã da Câmara ou tocar no círculo/cartões por baixo do botão Capturar.

Perto do botão de captura, você deve ver um ícone que se parece com cartões ou um círculo. Toque nele para acessar suas Memórias, uma área no Snapchat onde você não só pode armazenar snapshots no Snapchat, mas também acessar mídia armazenada localmente em seu dispositivo. Você pode pesquisar memórias, compartilhar memórias, marcar memórias e muito mais. Na tela Memórias, você também pode acessar seu perfil, capturar um snap e acessar as telas Chat e Histórias.

Quando você está conversando individualmente com alguém, um ponto azul aparecerá na parte inferior da tela de bate-papo, o que significa que ele está presente no bate-papo. Se eles configuraram o Bitmoji, seu Bitmoji aparecerá em vez disso.

Quando você está conversando em um bate-papo em grupo, o nome de um Snapchatter acende-se dentro de uma bolha acima do seu teclado. Isso permite que você saiba que eles estão presentes. Basta tocar em uma bolha de nome para conversar com o Snapchatter um-a-um. Ou, para ver quem leu um bate-papo, basta tocar nele.

As conversas são excluídas por padrão assim que você sair do Chat.

Quando abrir o Snapchat e for confrontado com a tela da Câmera, toque no botão Bate-papo no canto ou deslize da esquerda para a direita para acessar a tela de bate-papo. A partir daí, você pode iniciar um novo bate-papo, pesquisar bate-papos, ver todos os seus chats ativos e até mesmo ir para a tela de Perfil, capturar um piscar de olhos, mudar rapidamente para histórias e muito mais. Novamente, essas opções podem mudar ao longo do tempo.

Então, o objetivo desta seção é compartilhar um a um ou em grupo com amigos. Você pode iniciar uma conversa ou tocar em um tópico existente para enviar mensagens, enviar um snap, enviar dinheiro, iniciar um bate-papo por vídeo ao vivo, enviar um adesivo Bitmoji e muito mais. Você também pode pressionar os nomes dos amigos para ver seus Snapcode, Snapstreak e outras opções para interagir com eles no Snapchat. Para editar o nome de um amigo, ou até mesmo bloqueá-lo ou removê-lo, toque no tópico da conversa e, em seguida, toque no ícone de hambúrguer (menu) e você verá as opções adicionais para gerenciar essa amizade.

Mantenha-se atualizado sobre as últimas notícias com o Discover! Assista às histórias e shows dos editores. Para usar o Discover: deslize para a direita para a esquerda no ecrã da Câmara para abrir o Discover. Toque em uma História que desperte seu interesse

Toque no lado direito da tela para ir para o próximo Snap nesta história ou toque no lado esquerdo da tela para voltar e assistir novamente o último snap. Você também pode deslizar o dedo para baixo para sair de uma história.

Deslize da direita para a esquerda na tela Histórias para acessar o Discover, uma seção que mostra histórias de marca de editores como o Daily Mail e a MTV. Você não pode controlar que tipo de conteúdo é fornecido para você, mas você pode se inscrever em determinados editores pressionando uma miniatura para a história de um editor e, em seguida, pressionando o botão de assinatura. Para exibir uma matéria de um editor, toque na miniatura da história.

Como outras histórias, você pode pular e, ao assistir, você pode pressionar qualquer pressão para marcá-lo e, em seguida, enviá-lo para um amigo ou grupo de amigos. Você pode fazer isso com fotos e vídeos.

Para publicar um snap na sua História, tire um piscar de olhos e, em seguida, toque na seta na parte inferior da tela para adicionar o snap à sua História (e, se for a sua primeira vez que criar uma História, toque em 'Adicionar' para confirmar que deseja publicar na sua História).

Vá para a tela Descoberta para ver as histórias de seus amigos.

Quando você abrir o Snapchat e for confrontado com a tela Câmera, deslize da direita para a esquerda para acessar a tela Descobrimentos. A partir daí, você pode ver todos os snapshots transmitidos de seus amigos em um carretel que reproduz por até 24 horas. Atualizações recentes de amigos estão no topo, seguidas pelas histórias dos editores na parte inferior. Basta tocar no nome de um amigo para começar a ver a sua história e, em seguida, tocar em encaixes individuais dentro do próprio rolo para avançar

Você também pode deslizar o dedo para cima a partir de um piscar de olhos em uma história para enviar um bate-papo para essa pessoa. De qualquer forma, na tela Discover, você pode ver opções para adicionar à sua história, pesquisar histórias, encontrar amigos, adicionar rapidamente contatos sugeridos, acessar suas configurações de perfil e público, capturar um instantâneo e retornar ao bate-papo. O Snapchat também destaca o conteúdo do Discover nesta tela.

A pesquisa é a maneira mais rápida de encontrar um amigo, um grupo em que você está e muito mais. Basta tocar na lupa na parte superior da tela para começar a pesquisar.

Digite algo que você está tentando encontrar ou navegue pelos amigos e tópicos sugeridos.

Quando você abre o Snapchat e é confrontado com a tela Câmera, toque no botão Pesquisar na parte superior. A partir daí, você pode procurar outros usuários pelo nome do Snapchat. Os usuários verificados terão um emoji exibido ao lado de seu nome. A tela de pesquisa que aparece também recomendará usuários relacionados, mostrará as principais histórias e permitirá que você visualize outros usuários e suas histórias por critérios como música, esportes, moda e animais.

Existem algumas maneiras diferentes de adicionar outros Snapchatters. Aqui está a maneira mais fácil: a partir da tela Câmera, deslize o dedo para baixo ou toque no Bitmoji no canto superior esquerdo da tela. Isto irá levá-lo para a tela de perfil, onde você verá opções para encontrar e adicionar amigos.

Além disso, na tela Perfil, você pode criar um Snapcode. Com um Snapcode, amigos e seguidores podem visitar um link simplesmente digitando-o no Snapchat.

Na maioria das telas do Snapchat, você verá um botão fantasma ou seu avatar Bitmoji no canto.

Toque nele para acessar sua tela de Perfil, onde você encontrará seu Snapcode, Snapstreak e opções para visualizar sua Capa de Troféu, que adicionou você, seus amigos e uma maneira de adicionar mais amigos. Você também pode capturar um novo snap a partir daqui, acessar Chat e Histórias, e até mesmo encontrar Configurações adicionais ou pesquisar Snapchat, embora essas opções possam mudar ao longo do tempo.

Altere suas configurações de privacidade, configurações de localização do Mapa de Snap, configurações de aniversário, configurações de Memórias, configurações de Snapcash e muito mais em Configurações.

Basta tocar no ícone de engrenagem no canto da tela de perfil.

Quando vir o ícone de engrenagem na tela do seu Perfil, toque nele para acessar as configurações da sua conta do Snapchat, onde você pode vincular sua conta Bitmoji, gerenciar os Filtros Geográficos sob demanda, criar ou digitalizar um Snapcode, adicionar dois fatores, ajustar suas preferências de Memórias, Spectacles e Shazam, alterar sua senha e número de telefone, e muito mais.

Quando você olha para a tela de bate-papo, você pode ver uma seta ou ícone diferente ao lado de cada thread de conversa. Estas significam coisas diferentes:

Confira nossos outros guias relacionados ao Snapchat: