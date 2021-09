O redesenho do Skype traz uma nova interface colorida e aumentos de desempenho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Skype anunciou uma série de mudanças na plataforma de videochamada, com um redesenho colorido, velocidades mais rápidas e melhorias de confiabilidade, todas detalhadas.

A empresa de propriedade da Microsoft divulgou a atualização em uma postagem de blog , dando-nos uma indicação antecipada do que chegará aos usuários antes do final do ano.

A revisão visual é a mudança mais marcante e significativa, com o Skype observando que uma série de novos layouts e temas agora estarão disponíveis para seleção em chamadas de vídeo - algo que o Skype chama de estágio de chamada.

Isso resultará na grade mostrando todos em uma chamada, independentemente do status do vídeo, todos lado a lado com seu próprio feed mostrado no slot principal.

Como dizemos, porém, há muitas opções de personalização em andamento. Os usuários ainda poderão sair do padrão e escolher entre a visualização de alto-falante, visualização em grade, uma grande galeria e muito mais, com diferentes cores disponíveis para selecionar botões e bate-papos. Mais tarde virão sons de notificações personalizadas, bem como um novo recurso - TwinCam - que permite aos usuários adicionar a câmera do telefone a uma chamada.

E embora o redesenho da interface seja a mudança de manchete aqui, o Skype também sugere que a atualização irá introduzir alguns aumentos de desempenho também. No que a empresa chama de cenários principais, o desempenho será melhorado em quase um terço no aplicativo de desktop e em mais de 2.000 por cento - sim, 2.000 por cento - no Android.

Suporte total ao navegador também foi observado na postagem, o que significa que o aplicativo deve permanecer confiável, não importa em qual dispositivo e mecanismo você está executando.

Em suma, é um conjunto de mudanças bem-vindo para uma plataforma que se encontrou em um ponto interessante nos últimos tempos.

Depois de testar um design mais radical, semelhante ao do Snapchat, alguns anos atrás (antes de abandonar rapidamente), isso parece mais adequado aos clientes de videochamada que prosperaram durante a pandemia. Os novos ajustes de design e desempenho devem ajudá-lo a rivalizar mais habilmente com concorrentes como o Zoom , mas só o tempo dirá quanto terreno ele é capaz de fazer.