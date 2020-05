O que é o Skype Meet Now e como ele pode ajudá-lo a criar reuniões ad hoc?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Esqueça a configuração do Zoom - veja como você pode criar reuniões instantâneas no Skype para até 50 pessoas.

O Skype Meet Now permite que você convide pessoas com contas do Skype, mas também aquelas que nunca usaram o Skype antes. Isso porque você pode usar o Skype em qualquer navegador hoje em dia. Sim, isso mesmo - ao contrário da crença popular, você não precisa do software Skype instalado no seu PC ou Mac para usar o Skype.

As reuniões do Meet Now podem ser gravadas e o Skype armazenará as gravações de chamadas por até 30 dias, caso você deseje retornar e se esqueça de fazer o download. Na ligação, você pode fazer todas as coisas usuais que normalmente faria no Skype, como capturas de tela, reações, legendas, compartilhamento de tela e muito mais.

Se você já possui o software Skype instalado, pressione o botão Meet Now. Então você verá um link que pode compartilhar. Você pode copiá-lo para colá-lo em algum lugar, como um bate-papo do WhatsApp ou Messenger, ou pode enviar e-mail para as pessoas diretamente na tela Meet Now.

Se as pessoas tiverem o aplicativo Skype em seus sistemas ou dispositivos, o link Meet Now que você enviar o abrirá, mesmo que não esteja conectado. Se o Skype não estiver instalado, o link abrirá o Skype for Web no navegador padrão.

Para iniciar a reunião, escolha se deseja ativar o vídeo e o áudio e pressione o botão Iniciar chamada.

Basta acessar este link , escolher um título para sua reunião e você obterá um link para compartilhar - novamente, você pode copiá-lo para colar em outro lugar e compartilhá-lo por e-mail.

A chamada abrirá o Skype no seu dispositivo, se você o tiver instalado. A qualquer momento, você pode compartilhar novamente o link da reunião com alguém para convidá-lo a participar.