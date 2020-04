Como alterar o plano de fundo do Skype para videochamadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Na tentativa de copiar um dos recursos mais populares do Zoom, o Skype agora permite que você mude seu plano de fundo durante as vídeo chamadas.

O Zoom chama sua versão desse recurso de fundos virtuais. Nós até arredondamos nossas imagens favoritas para usar ao alterar o fundo virtual do Zoom. É claro que essas mesmas imagens agora podem ser usadas com a versão mais recente do Skype. Deseja parecer que está ligando da Starship Enterprise ou do set de The Office? É tão fácil quanto alterar uma simples configuração no Skype.

O Skype recomenda o uso de imagens na orientação paisagem e que a imagem personalizada seja salva localmente na área de trabalho.

Opção um (durante uma chamada):

Abra o Skype na Web ou a versão mais recente do aplicativo Skype para Windows ou Mac. Durante uma chamada, passe o mouse sobre o botão de vídeo ou clique no menu Mais. Clique em Escolher efeito de fundo. Em seguida, você pode desfocar a sala (somente Windows 10), escolher uma imagem que você adicionou anteriormente ou adicionar uma nova imagem. Selecione "adicionar uma nova imagem" para fazer upload de um plano de fundo personalizado para usar durante uma vídeo chamada.

Opção dois (antes de uma chamada):

Abra o Skype na Web ou a versão mais recente do aplicativo Skype para Windows ou Mac. Clique na sua foto do perfil. Clique em configurações e, em seguida, clique em áudio e vídeo. Em Escolher efeito de fundo, você pode escolher uma imagem que você adicionou anteriormente ou adicionar uma nova imagem.

Nota: os planos de fundo personalizados não parecem funcionar na versão da Microsoft Store do aplicativo do Skype. Faça o download do arquivo .exe no site do Skype ou use a versão web do serviço no Windows 10, se desejar mudar seu plano de fundo.