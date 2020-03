Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Obviamente, o Skype está disponível há muito tempo como aplicativo móvel e de desktop, mas você também pode usar seu cliente baseado na Web para enviar mensagens instantâneas e videochamadas a seus amigos ou colegas.

O aplicativo da web também requer um plug-in de navegador para determinados recursos, sobre os quais você pode ler abaixo.

O Skype for Web é essencialmente uma versão completa do Skype, baseada na Web. Carrega automaticamente todos os seus contatos e conversas no navegador

Você usaria o Skype para Web se estiver fora de casa, por exemplo, e não tiver acesso ao seu smartphone ou computador. Você também pode usá-lo se não quiser instalar o aplicativo nativo no seu dispositivo.

Acesse Skype.com (ou web.skype.com) no seu navegador da Web em um computador Windows ou Mac e entre com seu ID e senha do Skype ou Conta da Microsoft. Não há necessidade de baixar o aplicativo de desktop do Skype.

Oficialmente, o Skype para Web funciona apenas no Windows 10 e no macOS 10.12 ou superior, usando o Google Chrome ou Microsoft Edge, embora também deva funcionar no Internet Explorer, Safari e Firefox.

O aplicativo da Web também solicitará que você instale um plug-in antes de fazer ou receber sua primeira chamada de vídeo / áudio.

Embora o Skype for Web funcione com o Chrome, ele não funciona nos Chromebooks.