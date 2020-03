Como usar o Skype: Um guia para iniciantes para iniciantes completos do Skype

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Skype é provavelmente o aplicativo de videochamada mais conhecido do mundo. É gratuito, mas pode ser um pouco desafiador para usuários iniciantes, então aqui está um guia para iniciantes.

Se você estiver ajudando outra pessoa a configurar o Skype pela primeira vez, a abordagem suave e suave é a melhor. O tecnófobo pode ser uma criatura altamente conflituosa. Por um lado, eles gostariam que suas vidas fossem enriquecidas e, no fundo, também gostariam de aprender e experimentar coisas novas.

Ao mesmo tempo, porém, eles não desejam ser humilhados e ficarão feridos se começarem a tomar consciência do fato de que seu poder cerebral é um pouco mais enferrujado do que era antes.

Uma grande parte do estresse e das complicações dessa tarefa pode ser erradicada por algum trabalho sólido de preparação, especialmente se você a estiver configurando em um computador ou iPad antigo.

Limpe o armazenamento, remova a maioria dos aplicativos e retire o máximo de ícones da área de trabalho possível, se for um PC ou Mac. Todas as docas e barras de ferramentas estranhas na tela do fabricante devem ser excluídas. Agora instale o Skype , seja em um PC, Mac, iPad, iPhone ou telefone Android. Você precisará configurar uma conta da Microsoft se ela não tiver uma. Se eles tiverem um Outlook.com (anteriormente Hotmail) ou similar, já terão uma conta da Microsoft. Marque a caixa para iniciar o Skype assim que o computador fizer logon. Adicione seus contatos - adicione toda a família, certificando-se de que eles aceitem os pedidos do outro lado. Se você estiver configurando para outra pessoa, peça para que eles examinem solicitações de amigos. Verifique se as configurações de chamada, vídeo e microfone funcionam. Em seguida, vá para a área de Privacidade e certifique-se de que ninguém além de contatos conhecidos possa fazer chamadas, chamadas de vídeo ou mensagens instantâneas.

Clique uma vez na pessoa que você procura no painel esquerdo para garantir que ela esteja destacada e toque ou clique no ícone Vídeo no canto superior direito. Você também pode fazer uma chamada de voz a partir daqui. O ícone vermelho sempre desliga a chamada.

Se você precisar ajustar o volume, use o controle de volume principal do sistema em vez do controle no aplicativo - é mais fácil.

Mais uma vez, selecione o contato relevante no painel esquerdo e comece a escrever no campo na parte inferior.