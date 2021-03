Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está eliminando alguns recursos do Samsung Cloud , incluindo armazenamento de unidade e sincronização de galeria.

A partir de 30 de junho de 2021 nos EUA e no Reino Unido, você não poderá sincronizar seus arquivos e imagens com a nuvem, e todos os arquivos existentes que você armazenou serão excluídos. (Você ainda poderá sincronizar notas, calendários e contatos.) Se estava usando o Samsung Cloud para fazer backup de todos os seus dados, você pode querer encontrar uma alternativa, como o Microsoft OneDrive. Na verdade, a Samsung torna muito fácil mudar para o OneDrive.

A Microsoft está oferecendo a mesma quantidade de armazenamento que você já possui no Samsung Cloud, gratuito por um ano, no mínimo, e sua galeria continuará a sincronizar automaticamente. Veja como aproveitar a oferta e mudar do Samsung Cloud para o OneDrive em algumas etapas simples.

Observação: se você mora fora dos EUA e do Reino Unido, o Samsung Cloud pode não parar de funcionar para você depois de junho. Você pode verificar se vai ficar aqui.

Se quiser aproveitar as vantagens do método gratuito e fácil de usar da Samsung para migrar seus dados para o OneDrive, você tem até 31 de março de 2021. Você ainda poderá baixar seus dados do Samsung Cloud depois, como a Samsung disse que os arquivos não serão excluídos até o final de junho de 2021.

Aqueles que possuem um dispositivo Samsung já devem ter visto uma notificação solicitando a migração para o OneDrive. A Samsung lançou esta migração em outubro de 2020, permitindo que você transfira facilmente todos os seus dados do Samsung Cloud para o OneDrive e os exclua do Samsung Cloud. Se você não viu esta notificação, não se preocupe. Basta seguir as etapas abaixo - leva alguns segundos para iniciar o processo:

Abra o Samsung Cloud Selecione o menu de três pontos no canto superior direito. Toque em Baixar meus dados. Toque em Avançar. Selecione Mover para OneDrive Toque em Confirmar.

Todas as suas imagens, vídeos e arquivos serão movidos automaticamente para o OneDrive. Isso pode levar muito tempo dependendo da quantidade de dados.

Você pode baixar seus dados do Samsung Cloud e movê-los para outro provedor de armazenamento ou um disco rígido externo, se desejar. Veja como:

Abra o Samsung Cloud. Toque no menu de três pontos no canto superior direito. Selecione Baixar meus dados no menu suspenso. Toque em Avançar. Selecione Baixar meus dados. Toque em Confirmar. Você será solicitado a confirmar. Toque em Finalizar serviço.

Escrito por Maggie Tillman.