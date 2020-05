O que é o Samsung Money, como obtê-lo e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Samsung está desenvolvendo um cartão de débito. Chamado Samsung Money pela SoFi, é um cartão de débito físico e digital. Ele deve funcionar diretamente com o aplicativo Samsung Pay existente e funcionar como uma conta de gerenciamento de caixa.

Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Em maio de 2020, a Samsung anunciou que planeja lançar um cartão de débito em parceria com a empresa de finanças pessoais SoFi. Esse cartão será chamado Samsung Money. Ele tem como objetivo rivalizar com o cartão de crédito da Apple , o Apple Wallet, que também é um cartão físico e um cartão digital, mas funciona com a Apple Wallet. Lembre-se de que a Samsung possui seu próprio aplicativo de carteira e pagamentos móveis, o Samsung Pay.

O Samsung Money é apenas uma extensão da plataforma Samsung Pay. Em um post no blog , Sang Ahn, vice-presidente e gerente geral da Samsung Pay, disse que a Samsung também está trabalhando para lançar o cartão (um Mastercard emitido pelo Banco Bancorp), apoiado por uma conta de gerenciamento de caixa.

A Samsung descreveu o Samsung Money como uma nova maneira de permitir que você "economize, gaste e ganhe - tudo em um local seguro".

Você poderá usar o cartão de débito Samsung Money através do aplicativo Samsung Pay, uma vez aprovado e antes que seu cartão físico chegue pelo correio. Você precisará usar o aplicativo Samsung Pay para verificar seu saldo, revisar compras, congelar seu cartão e alertar compras fraudulentas.

As compras feitas com o cartão Samsung Money ganharão pontos Samsung Rewards, que podem ser resgatados nas compras da Samsung.

A Samsung disse que as contas do Samsung Money terão seguro FDIC de até US $ 1,5 milhão (a maioria dos cartões de débito tem uma garantia de US $ 250.000).

Presumivelmente, você poderá pagar com seu cartão Samsung Money digital em qualquer lugar em que o Samsung Pay seja aceito nos EUA. Quanto ao Samsung Money físico, ele funciona em qualquer lugar onde cartões de crédito são aceitos, graças ao suporte da MasterCard. E, devido à parceria SoFi, você poderá usar o Samsung Money em 55.000 caixas eletrônicos na rede ATM da Allpoint sem nenhum custo.

1/3 Samsung Money

A Samsung disse que o Samsung Money não cobrará taxas de conta no lançamento e não apresentará "juros mais altos" em comparação com a média nacional. Não há taxas se você usar o Samsung Money em 55.000 caixas eletrônicos na rede Allpoint ATM também. A empresa ainda não forneceu informações específicas sobre taxas, e seu jurista sugere que sua estrutura de taxas pode mudar no recurso.

O Samsung Money apresentará integração com o aplicativo Samsung Pay, o que significa que você poderá solicitar o cartão diretamente no aplicativo Samsung Pay. Enquanto isso, os clientes interessados podem se inscrever na lista de espera agora no site da Samsung aqui .

O Samsung Money estará disponível mais tarde nos EUA ainda este verão.