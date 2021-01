O que é Samsung Pay, como funciona e quais bancos oferecem suporte?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Samsung Pay é semelhante ao Apple Pay e Google Pay . É uma plataforma para dispositivos Samsung - smartphones e wearables - que permite pagar por bens e serviços tocando seu dispositivo Samsung próximo a um terminal de pagamento sem contato ou autorizando um pagamento online, em vez de usar dinheiro ou cartões de crédito.

Aqui está tudo o que você precisa saber, incluindo quais bancos têm suporte e como funciona.

A plataforma Samsung Pay é incorporada aos dispositivos Samsung Galaxy, que incluem smartphones e wearables da empresa. Você pode encontrar a lista completa de dispositivos compatíveis abaixo.

Para usar o Samsung Pay, você precisará baixar e instalar o aplicativo Samsung Pay em seu telefone compatível, registrar cartões e contas compatíveis e a plataforma usará diretamente dessas fontes escolhidas ao fazer um pagamento.

Abaixo está uma lista dos smartphones Samsung que oferecem suporte ao Samsung Pay.

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 +

Galaxy S21

Galaxy S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy A30s

Galaxy A50s

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10E

Galaxy A70

Galaxy Note 9

Galaxy S9 +

Galaxy S9

Galaxy Note 8

Galaxy S8 +

Galaxy S8

Galaxy S7 edge

Galaxy S7

Galaxy S6 edge +

Galaxy Note 5

Galaxy A8 +

Galaxy A7 (2017)

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A5 (2016)

Galaxy A7 (2016)

Galaxy A9 Pro

Galaxy J7 Pro

Esta é a lista atual de wearables Samsung que têm Samsung Pay a bordo:

Galaxy Watch 3

Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active

Galaxy Watch

Galaxy Watch 4G

Gear S3

Gear Sport

Ao usar um telefone: deslizando de baixo para cima na tela, o aplicativo Samsung Pay será iniciado e seu cartão padrão aparecerá junto com uma mensagem para autenticar um pagamento com seu PIN, impressão digital ou scanner de íris em dispositivos compatíveis. Você pode. também inicie o Samsung Pay abrindo o aplicativo.

Se um cartão diferente for necessário, basta deslizar para a esquerda ou para a direita para exibir outros armazenados em seu telefone. O último cartão que você usar aparecerá automaticamente como o cartão padrão na próxima vez que você abrir o aplicativo, mas você pode alterar isso nas configurações.

Uma vez que o pagamento foi autorizado biometricamente, o telefone diz para você tocar no leitor de pagamento sem contato e bingo, um pagamento é feito via NFC (comunicação de campo próximo).

Ao usar um smartwatch: Em qualquer tela de smartwatch Samsung Galaxy compatível, pressione e segure a tecla Voltar. O último cartão usado será mostrado e o smartwatch estará pronto para fazer o pagamento. Toque no botão "Pagar" na tela para pagar e segure o pulso no leitor de pagamento sem contato.

O Samsung Pay oferece mais do que apenas NFC em algumas regiões - como os EUA - oferecendo também uma tecnologia de carteira móvel chamada MST (Magnetic Strip Technology), que adquiriu quando comprou o LoopPay.

O MST permite que um pagamento sem contato seja feito com terminais que não possuem leitores NFC (principalmente fora do Reino Unido), o que abre muito mais varejistas para a tecnologia de pagamento.

Ele também pode enviar as informações de pagamento para terminais convencionais em lojas que possuem a antiga tarja magnética.

Um processo de pagamento em duas etapas funciona assim: o aplicativo LoopPay gerencia e armazena com segurança todos os seus cartões de pagamento (incluindo cartões de crédito, débito, fidelidade e vales-presente) em um dispositivo móvel, enquanto o dispositivo LoopPay (LoopPay Fob, ChargeCase, Card ou CardCase) processa seu pagamento na finalização da compra como se você tivesse passado o cartão como de costume.

Não há perigo de pagar duas vezes, pois o telefone priorizará um sinal NFC se encontrar um, enquanto o MST é passivo e só será utilizado se nenhum outro sinal de pagamento sem contato for encontrado primeiro.

Estes são alguns dos bancos e serviços compatíveis suportados pelo Samsung Pay nos EUA:

Visto

MasterCard

Expresso americano

JPMorgan Chase

Banco da América

Citi

US Bank

PNC

correr atrás

Clique aqui para obter uma longa lista de fornecedores adicionais nos EUA .

Estes são alguns dos bancos e serviços compatíveis suportados pelo Samsung Pay no Reino Unido:

Expresso americano

Danske Bank

Santander

MBNA

Em todo o país

HSBC

First Direct

Banco M&S

Banco Co-op

Starling Bank

John Lewis Finance

Clique aqui para obter a lista completa de fornecedores no Reino Unido .

O limite de pagamento é definido pelo banco ou fornecedor, não pela Samsung, então é diferente em diferentes regiões - não um máximo fixo de £ 45 por transação, como acontece com os cartões sem contato.

No geral, porém, você não ficará restrito a um limite específico no Reino Unido, assim como não está com o Apple Pay.

Em termos de segurança, os detalhes do Samsung Pay são protegidos pela vigilância de hackers em tempo real Knox da Samsung e prevenção de root, e nenhum detalhe do cartão é armazenado em um servidor Samsung ou no próprio dispositivo.

Assim como o Apple Pay, o Samsung Pay usa tokenização. Os pagamentos com cartão são feitos de forma segura, criando um número ou token que substitui os detalhes do cartão. Este token é armazenado em um chip de elemento seguro em seu dispositivo e, quando um pagamento é iniciado, o token é passado para o varejista ou comerciante. O varejista, portanto, nunca tem acesso direto aos detalhes do seu cartão.

Além disso, o Samsung Pay oferece ARM TrustZone para proteger ainda mais as informações de transações contra ataques.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Britta O'Boyle.