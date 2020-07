Aplicativo de fitness Peloton agora disponível também no Roku

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Peloton lançou seu aplicativo de fitness para dispositivos Roku nos EUA (chamado de canal, na linguagem Roku).

Já disponível na Amazon Fire TV, Android TV e Apple TV, além de dispositivos iOS, Android e no navegador, o aplicativo Peloton oferece milhares de aulas de ginástica ao vivo e sob demanda em várias categorias.

Além das aulas de ciclismo indoor, como também são encontradas na bicicleta Peloton dedicada, há aulas de corrida, caminhada, força, alongamento, cardio, ioga e meditação.

Os usuários podem levar muitos deles sem a necessidade de equipamento extra e a inclusão do aplicativo nos dispositivos Roku, juntamente com as outras plataformas de streaming de TV, significa que eles podem manter a forma em segurança contra a segurança de suas próprias casas - um extra útil durante as condições de bloqueio.

O acesso ao aplicativo Peloton é feito através de uma associação paga de US $ 12,99 por mês nos EUA. Porém, há um período de teste gratuito de 30 dias primeiro.

Os proprietários da Peloton Bike podem acessar o aplicativo sem nenhum custo extra, como parte de sua própria assinatura de aulas ao vivo e sob demanda de US $ 39 por mês.

A Peloton Bike custa US $ 2.245 nos Estados Unidos, com um acordo financeiro disponível, cobrado a US $ 58 por mês durante 39 meses, sem incluir a taxa de assinatura regular.

Os dispositivos Roku no Reino Unido também receberão o aplicativo / canal Peloton em meados de julho.