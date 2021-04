Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O eBay está atualizando seu aplicativo móvel com a capacidade de digitalizar cartões comerciais para que você possa vendê-los com mais facilidade.

A empresa anunciou que um novo recurso definido para chegar no final de abril permitirá que você escaneie cards de jogos populares, como Pokémon , Yu-Gi-Oh e Magic: The Gathering. No lançamento, ele suportará apenas Magic: The Gathering, mas o eBay disse que o suporte para Pokémon e Yu-Gi-Oh será adicionado em maio. A capacidade de digitalizar cards de esportes também será lançada no final deste ano .

Os vendedores do eBay também poderão escanear “outros jogos de cartas colecionáveis” em algum momento.

A ideia é que você possa simplesmente digitalizar um cartão e, em seguida, o eBay identificará automaticamente as informações do cartão para ajudar a preencher e criar uma lista para você. Os vendedores ainda podem adicionar detalhes como fotos do cartão real, sua condição, o preço pedido e assim por diante.

O eBay está fazendo algumas outras alterações relacionadas a cartões comerciais como parte deste anúncio. Os vendedores não terão mais que oferecer a opção de devolver as compras para se qualificar para o programa de vendedor mais bem classificado do eBay. O eBay disse que também está “revendo sua política de proteção ao comprador para cartões comerciais” para garantir que proteja tanto compradores quanto vendedores em "uma categoria com alta volatilidade de mercado".

Para referência, o eBay disse que há uma média de 119 cartas comerciais listadas por minuto no eBay. No ano passado, mais de 41 milhões de novas listas de cartões comerciais foram criadas na categoria de cartões comerciais no eBay, com uma média de 90 cartões vendidos por minuto.

Escrito por Maggie Tillman.