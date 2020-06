Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Pokemon Company lançou um jogo de recuperação física para crianças.

Chamado Pokemon Smile, basicamente ajuda seus filhos a escovar os dentes completamente. Ele usa a realidade aumentada para colocar um boné Pokemon no seu filho e colocá-lo na missão de resgatar Pikachu, Bulbasaur e outros - tudo escovando o púrpura acumulado nos dentes em sua tela.

O Pokémon também pode ser capturado e nivelado. Em outras palavras, Pokemon Smile transforma a escovação em uma aventura Pokemon. "Os jogadores podem se associar com alguns de seus Pokmon favoritos para derrotar as bactérias causadoras de cáries e salvar os Pokémon capturados. Somente escovando os dentes de forma consistente, eles podem salvar todos os Pokémon, ganhando a chance de pegá-los", diz a descrição do aplicativo.

Mais de 100 Pokémon aparecem no Pokémon Smile. Se seu filho escovar os dentes diariamente, ele pode pegá-los todos e completar um Pokedex.

Eles também desbloqueiam todos os tipos de bonés Pokemon que eles podem usar virtualmente enquanto escovam. Eventualmente, se seu filho escovar o suficiente para coletar todos os "Prêmios de Escovação" disponíveis, Pokemon Smile os considerará um Mestre de Escovação. Outros recursos incluem a capacidade de tirar fotos e decorá-las, obter dicas guiadas sobre escovação e notificações sobre quando escovar e por quanto tempo.

Pokemon Smile é um download gratuito. Não há compras no aplicativo. Você pode encontrá-lo aqui para iOS ou aqui para Android .