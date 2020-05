Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Niantic está introduzindo um novo recurso de realidade aumentada no Pokemon Go .

Chamada de "mistura de realidade", é baseada na técnica de AR conhecida como oclusão, que usa hardware e software para mapear um ambiente, identificar a forma e a profundidade dos objetos do mundo real e permitir que esses objetos ocultem partes de Pokemon ou permitam que eles esconda atrás de equipamentos ambientais como árvores. Veja como o gerente de produto da Niantic, Kjell Bronder, explicou isso em uma postagem no blog :

"Em junho, começaremos a lançar um novo recurso beta no Pokemon Go, chamado Reality Blending, que permitirá ao seu amigo Pokemon interagir melhor com o mundo real. Um Pokémon poderá se esconder atrás de um objeto real ou ficar parcialmente atrás de uma árvore. ou tabela bloqueando seu caminho, exatamente como apareceria no mundo real ".

Você pode ver uma demonstração mais antiga da tecnologia de mistura de realidade da Niantic aqui:

A Niantic também está permitindo que os jogadores Pokemon Go participem da “PokeStop Scanning”, onde eles contribuirão para a construção de mapas 3D de PokeStops e Gyms, gravando um fluxo de imagens em seus telefones. "Técnicas como desfocar objetos potencialmente reconhecíveis, como rostos ou placas de carros, são automaticamente aplicadas às informações que os treinadores escolhem enviar", explicou Niantic.

A Niantic alegou que não coletará ou armazenará dados pessoais em conexão com as informações - e não está vinculado a contas específicas de jogadores.

Seu novo recurso de mistura de realidade será lançado inicialmente para um número limitado de jogadores Pokemon Go que estão no nível máximo de 40 e usam um Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S10, Google Pixel 3 ou Google Pixel 4. Mais jogadores e dispositivos qualificados será adicionado em um futuro próximo.