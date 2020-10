Aplicativo PlayStation iOS e Android atualizado para o PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o lançamento do PlayStation 5 a apenas algumas semanas de distância, e os jogadores de todo o mundo se preparando para o primeiro gostinho da jogabilidade da próxima geração, a Sony deu ao seu aplicativo complementar para smartphones uma boa dose de nova pintura.

O aplicativo foi atualizado de forma bastante significativa com um design e funcionalidade inteiramente novos, proporcionando uma experiência de usuário que deve acompanhar mais de perto como será usando o PS5.

Uma grande mudança é trazer a PS Store para o aplicativo de forma nativa, permitindo que você navegue pelos jogos, compre-os e configure-os para download no seu console, tudo em uma única interface.

As mensagens também estão integradas, junto com a opção de chat de voz, o que é perfeito se você não tem acesso fácil a um fone de ouvido que funcione com o seu console.

A nova tela inicial permite que você verifique sua atividade e troféus de jogos jogados recentemente, com guias na parte inferior que permitem acessar notícias, a PS Store, sua biblioteca de jogos e uma função de pesquisa. Um menu suspenso na parte superior da tela fornece acesso constante às suas mensagens e partes.

A Sony também afirma que, ao adquirir um PS5, você poderá iniciar jogos remotamente do aplicativo, bem como usá-lo para gerenciar o armazenamento em seu console e fazer login no console rapidamente quando configurá-lo pela primeira vez, todos com som útil.

A atualização está sendo lançada agora, portanto, deve estar disponível em sua loja de aplicativos e está disponível para Android e iOS .

Escrito por Max Freeman-Mills.