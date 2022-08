Como fazer o streaming no Discord: Compartilhe seu jogo com seus amigos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você não quer transmitir para o público e ir ao vivo no YouTube, Facebook ou Twitch, mas ainda quer que seus amigos vejam o que você está fazendo, então Discord é uma opção.

O Discord não é apenas uma plataforma para bate-papo de voz e mensagens. Ela também tem vários outros usos, incluindo apenas a transmissão de seu jogo para que seus amigos possam ver facilmente o que você está fazendo.

Isto é perfeito se você estiver jogando um jogo que não tem um modo espetáculo ou se você quiser mostrar o que está fazendo em um jogo em particular, aplicativo ou apenas no Windows em geral.

É primeiro importante saber que a melhor maneira de transmitir no Discord é através de um servidor. Você pode iniciar uma chamada de voz com amigos na Discord e depois transmitir sua tela dessa maneira, mas fazê-lo através de um servidor lhe permitirá compartilhar sua tela com mais amigos de forma rápida e fácil.

Já escrevemos anteriormente sobre como iniciar seu próprio servidor Discord e como entrar em um servidor Discord que outra pessoa criou. Portanto, recomendamos que leia isso se você ainda não conhece o básico.

O próximo passo é unir-se a um canal de voz. Você precisa estar em um canal de voz antes de poder começar a transmitir.

Procure os canais de voz no menu do lado esquerdo e depois clique para entrar no canal da direita. Uma vez que você tenha entrado, verá que as opções mudam na parte inferior esquerda do aplicativo perto de seu nome.

As opções agora incluem um botão para vídeo (que lhe permite transmitir sua câmera) e um para "tela" que lhe permite transmitir seus aplicativos, jogos ou desktop.

Estamos assumindo que seu objetivo é transmitir um jogo em vez de sua webcam para isso.

Os passos são:

Clique em "tela" na parte inferior esquerda do aplicativo

Clique no jogo a partir da lista de aplicações listadas

Verifique o canal para o qual você está transmitindo

Clique para ajustar as configurações de qualidade do fluxo, incluindo resolução e taxa de quadros

Clique para "ir ao ar".

Uma vez feito isso, você estará então ao vivo no canal de voz. As pessoas podem então clicar para assistir ao fluxo e, geralmente, fazendo isso, as arrastará para o canal de voz com você.

Você pode então ver na parte inferior da tela que há uma mensagem dizendo o que você está transmitindo logo acima de sua imagem de perfil. Você pode escolher terminar o fluxo clicando na tela com o x no meio dela ao lado disso.

Se você tiver uma configuração de vários monitores ou se estiver tendo problemas para transmitir seu jogo no Discord, então você pode escolher transmitir sua "tela" em vez disso.

Para fazer isso, siga os mesmos passos que você faria para transmitir um jogo ou aplicativo, mas escolha a opção "tela" em seu lugar. No entanto, vale a pena saber que isto irá transmitir qualquer coisa na tela escolhida e que poderá revelar coisas que você não quer. O que não seria ideal se você estiver em um servidor público com algumas pessoas que você não conhece.

