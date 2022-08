Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você joga jogos com seus amigos, é possível que você use a Discord para falar com eles. Discord é um ótimo serviço para manter-se em contato, conversar em tempo real com seus amigos e geralmente se divertir enquanto joga.

Há maneiras de torná-la ainda melhor e uma delas são os trocadores de voz. Os trocadores de voz Discord podem adicionar vários efeitos à sua voz enquanto você conversa e proporcionar alguma hilaridade extra para suas sessões de jogo ou mesmo para suas transmissões ao vivo.

Se você está apenas procurando melhorar o áudio de seu microfone, ao invés de mudá-lo, então existem opções. Se seus amigos estão reclamando sobre ruídos de fundo ou problemas com o áudio de seu microfone, então você pode usar ferramentas como a Nvidia Broadcast para melhorar a qualidade do som de seu microfone.

Embora a Nvidia Broadcast não mude sua voz, como tal, ela ajuda a limpar seu som e é uma ótima maneira de usar hardware para melhorar seu som Discord.

O Voicemod é provavelmente o software de alteração de voz mais conhecido. Se você já ouviu sua streamer favorita tocando com efeitos no áudio deles, então era provável que estivesse usando Voicemod.

Esta é uma ferramenta gratuita que você pode facilmente baixar e instalar e depois aplicar a sua configuração padrão de microfone para mudar sua voz de várias maneiras. Há uma série de efeitos diferentes disponíveis e você pode até mesmo criar o seu próprio.

Se você é um streamer, você também terá o prazer de ler que a Voicemod também funciona com o Stream Deck da Elgato. O Voicemod está constantemente melhorando e em junho de 2022 lançou o Voicemod AI Voices em beta que adiciona alguns efeitos de voz impressionantes, incluindo um que faz você soar como o Morgan Freeman.

Voicemod é nossa recomendação para o melhor trocador de voz para Discord, mas há outras opções também.

Se você está procurando um trocador de voz gratuito, então o Clownfish é outra grande opção. Este software funciona com todos os tipos de aplicativos para mudar sua voz, pois é aplicado no nível do sistema e pode funcionar com qualquer aplicativo que use seu microfone. Isso obviamente inclui o Discord.

Ele tem uma interface simples (de aparência bastante básica), mas permite mudar facilmente de uma variedade de efeitos de voz diferentes, incluindo tudo, desde alienígenas a robôs, campos de e-mail e muito mais.

Não tem tantas opções como alguns dos outros trocadores de voz, mas também é gratuito e não requer nenhum tipo de inscrição para começar a usá-lo.

OiMyFone MagicMic é outra opção interessante para trocar seu microfone no Discord. Ele tem uma interface muito mais manhosa e oferece centenas de efeitos diferentes para escolher. Você pode usar mais de 100 filtros de voz em tempo real e também ter acesso a uma divertida placa de som.

Este requer uma taxa se você quiser aproveitá-la ao máximo, mas você pode experimentá-lo gratuitamente também.

Se você está pensando em mudar sua voz, então você pode estar preocupado com as legalidades. Os trocadores de voz são perfeitamente legais de usar desde que você não esteja usando-os para meios prejudiciais.

Os modificadores de voz não devem ser usados para intimidar, assediar ou ameaçar outras pessoas, seja na Discord ou em outra plataforma.

Se você estiver usando-os para uma boa diversão limpa ou apenas para criar conteúdo, então você deve estar bem.

