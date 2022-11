Festa como se fosse 1996 com este emulador Palm Pilot

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você sente falta do seu Palm Pilot ou, pior ainda, é muito jovem para ter usado um? Não entre em pânico, porque o Internet Archive acabou de imitá-lo no seu navegador.

O Palm Pilot foi indiscutivelmente o precursor dos smartphones e era um pequeno dispositivo touchscreen com o qual você podia fazer todo tipo de coisas. Você podia escrever usando um stylus e um reconhecimento de caligrafia janky e podia enviar e-mails e o que não fosse. Era terrível e fantástico, e agora você pode (re)vivê-lo também em um navegador da web.

O processo de colocar vários aplicativos Palm Pilot no emulador ainda está em andamento, mas há mais de 500 deles para você dar uma volta, incluindo jogos e muito mais. É um mergulho de volta aos dias agitados da era pré-iPhone e é impressionante.

Então, não conte a ninguém, mas estou anunciando a emulação do PalmPilot no Internet Archive para as férias, provavelmente na próxima semana. Todos os itens atualmente em trabalho precisam de descrições, por isso não está totalmente pronto. Não conte a ninguém, OK? https://t.co/ye9z4iTPsx pic.twitter.com/0SNRVJw0Kp-