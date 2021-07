O Opera no Chrome OS traz uma série de novos recursos, incluindo VPN, mensagens e bloqueio de anúncios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Opera no Chrome OS agora está "otimizado para Chromebooks" com uma versão personalizada do venerável navegador agora disponível , com base na versão Android.

Com 30 milhões de Chromebooks vendidos em 2020 e previsões de mais 40 milhões de vendas em 2021, a Opera diz que o Chrome OS se tornou uma plataforma mais importante do que nunca.

A Opera quer se apresentar como a alternativa chave para o Chrome do Google na plataforma. Há VPN embutido de uso ilimitado e bloqueio de anúncios, bem como aplicativos de mensagens também. Sim, você pode enviar mensagens do WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger / Instagram direto do navegador.

O suporte ao Twitter também está embutido. Tudo é acessível a partir de uma barra lateral fácil, o que significa que você não precisa mais ir para outros aplicativos ou seu telefone enquanto está trabalhando. Também há suporte para moedas digitais, com uma carteira embutida.

As caixas de diálogo de cookies do GDPR também podem ser impedidas de aparecer, embora agora haja suporte para atalhos de teclado no Chrome OS, como Ctrl + T para abrir uma nova guia e Ctrl + L para focar a barra de endereço. E, como era de se esperar hoje em dia, você pode escolher entre vários temas, cada um disponível no modo escuro. Você também pode optar por reduzir a luz azul para uso noturno.

O Opera para Chromebook também pode ser sincronizado com o mesmo navegador em outras plataformas - agora está disponível no Windows, Mac, Linux, Android e iOS também.

Escrito por Dan Grabham.