A Nvidia está transformando seus esboços em arte com IA

(Pocket-lint) - Os especialistas da Nvidia estão sempre inventando novas maneiras de usar a inteligência artificial para fazer coisas estranhas e maravilhosas. Isso inclui a criação de novas ferramentas para ajudar os criadores a aprimorar o jogo e aprimorar o fluxo de trabalho. Mas às vezes também significa bits de software gratuitos aos quais todos podemos recorrer.

O Nvidia Canvas é um desses produtos. Este aplicativo gratuito usa IA para transformar suas pinceladas digitais em imagens realistas em tempo real. Isso mesmo, com a ajuda da Nvidia você pode transformar seus esboços e rabiscos em uma obra de arte.

O aplicativo Canvas está disponível para qualquer pessoa, com uma ressalva - você precisa estar executando uma placa de vídeo Nvidia RTX para que funcione. Contanto que seja esse o caso, você pode simplesmente carregar o aplicativo e começar a pintar.

A Nvidia diz que usou redes adversárias geradoras para treinar este sistema usando mais de 5 milhões de imagens, permitindo que o Canvas criasse resultados finais espetaculares e realistas.

O processo de pintura também é bastante simples. No lado direito, há uma grade de ferramentas que permite escolher entre vários "materiais" diferentes para pintar. Essa lista inclui céu, nuvens, grama, colinas, pedras, mar, areia, rios, nevoeiro e muito mais. Selecione um deles e pinte uma mancha e você verá uma imagem realística correspondente aparecer no segundo painel.

Também existe a opção de alternar entre estilos diferentes, que são como filtros para sua imagem final.

Com apenas alguns movimentos você pode criar todos os tipos de imagens diferentes que poderiam facilmente ter sido tiradas no mundo real. Se você estiver particularmente impressionado com os resultados, pode exportá-lo como um arquivo .psd e importá-lo para o Adobe Photoshop para adicionar alguns toques finais.

O que você está esperando? Baixe o Canvas e comece a pintar agora.

