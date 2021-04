Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nvidia Broadcast e RTX Voice já estão disponíveis há algum tempo, oferecendo excelente cancelamento de ruído do microfone para jogadores que usam IA. Agora é ainda mais fácil para os streamers usarem graças às atualizações recentes.

A Nvidia anunciou que com os drivers gráficos mais recentes , o hardware certo e a versão beta (v27) do OBS Studio, agora você pode adicionar filtros de supressão de ruído diretamente no software de streaming.

Isso significa que em vez de baixar e usar o Nvidia Broadcast separadamente, você pode simplesmente aplicar a tecnologia de remoção de ruído da Nvidia diretamente no OBS Studio.

Embora nos estágios beta, em versões futuras você poderá simplesmente aplicar um filtro ao seu microfone com apenas alguns cliques. Para experimentá-lo agora, você precisará do V27 do OBS Studio e do Broadcast Audio Effects SDK da Nvidia .

Depois de fazer os dois downloads, siga estas etapas para começar:

Abra OBS Studio

Clique com o botão direito na sua fonte de áudio no mixer e clique em filtros

Clique no sinal + para adicionar um novo filtro e selecione aquele marcado como "Supressão de ruído"

Insira um nome e clique no novo filtro

No menu suspenso marcado "método", escolha "Remoção de ruído Nvidia"

Em seguida, você pode escolher a intensidade para compensar o ruído de fundo.

Naturalmente, usar isso colocará mais pressão na sua GPU, mas deve ajudar a melhorar a qualidade do áudio ao fazer streaming ou gravar imagens do jogo.

A Nvidia diz que o recurso estará disponível para todos em breve com o lançamento público completo do OBS Studio.

