A tecnologia de microfone com cancelamento de ruído da Nvidia agora funciona com ainda mais GPUs

(Pocket-lint) - No início de 2020, a Nvidia lançou RTX Voice , uma peça impressionante de tecnologia alimentada por IA que cancelou o ruído do microfone de fundo para aqueles sortudos o suficiente para possuir uma GPU RTX.

Funcionou muito bem e impressionou os jogadores ao eliminar tudo, desde sons de teclado mecânico a ventiladores, estrondos altos e muito mais do áudio sem muito impacto negativo.

Na época, porém, era oficialmente suportado apenas pelas placas de vídeo Nvidia GeForce RTX ou Quadro RTX. O que significava que um número limitado de usuários tinha acesso.

As coisas mudaram agora, como com as atualizações recentes, a Nvidia agora disponibilizou a tecnologia para um público mais amplo com suporte para placas de vídeo GeForce GTX, Titan ou Quadro.

Na página oficial do RTX Voice , a Nvidia atualizou as orientações para esse efeito, observando também que você precisará "... atualizar para o driver 410.18 ou mais recente e estar no Windows 10."

Enquanto isso, para os usuários com placas de vídeo Nvidia RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX ou superior, a empresa recomenda usar Nvidia Broadcast . Aparentemente, o Nvidia Broadcast foi atualizado com uma versão mais recente do RTX Voice que é simplesmente chamada de "Remoção de ruído" dentro desse aplicativo.

Nvidia Broadcast é uma ferramenta mais poderosa que não só oferece cancelamento de ruído, mas também remove fundos sem uma tela verde e muito mais. Claro, tanto o Nvidia Broadcast quanto o RTX Voice vão colocar pressão extra em sua placa de vídeo e podem ter um impacto negativo em seu FPS, mas esses aplicativos são certamente impressionantes e vale a pena tentar.

Escrito por Adrian Willings.