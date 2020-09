Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Junto com a revelação das GPUs RTX da série 3000 , a Nvidia também anunciou seus planos para ajudá-lo a jogar de forma mais competitiva com o Nvidia Reflex.

Reflex é uma tecnologia projetada para reduzir o atraso de entrada entre seus dispositivos e seu PC / monitor para reduzir a latência e ajudá-lo a obter vantagem nos jogos.

Para entender como o Nvidia Reflex funcionará para melhorar sua experiência de jogo, primeiro é importante entender o que é latência e por que ela faz a diferença.

A latência vem em duas formas principais: latência do sistema e latência da rede. A latência da rede costuma ser chamada de ping e representa como um jogo multijogador online responde às suas ações com base no atraso entre as ações no jogo e no servidor.

A latência do sistema, por outro lado, é o atraso que ocorre entre o momento em que você clica com o mouse ou pressiona uma tecla do teclado e a ação que ocorre no jogo.

Existem três estágios principais de latência do sistema. A latência entre o mouse / teclado e o PC, a renderização do jogo no PC e o atraso entre como isso é exibido no monitor. Esse atraso pode ser mínimo e às vezes invisível, mas pode afetar sua jogabilidade de várias maneiras.

Um atraso em como sua mira segue o movimento do mouse, então o que está acontecendo na tela fica atrás do movimento do mundo real. Atraso nos disparos após você apertar o gatilho. E um atraso na posição dos oponentes exibida na tela.

Os melhores mouses para jogos tentam reduzir parte desse problema com tecnologia de latência de entrada mínima, mas mesmo assim há algum atraso do sistema que pode acontecer entre as ações do mouse e o próprio jogo.

A latência do sistema ocorre de maneiras diferentes, essas são bem descritas pela Nvidia:

Latência periférica: o tempo que leva para seu dispositivo de entrada processar sua entrada mecânica e enviar esses eventos de entrada para o PC

o tempo que leva para seu dispositivo de entrada processar sua entrada mecânica e enviar esses eventos de entrada para o PC Latência do jogo: o tempo que a CPU leva para processar a entrada ou alterações no mundo e enviar um novo quadro para a GPU ser renderizado

o tempo que a CPU leva para processar a entrada ou alterações no mundo e enviar um novo quadro para a GPU ser renderizado Latência de renderização: o tempo a partir do momento em que o quadro fica na linha para ser renderizado até quando a GPU renderiza completamente o quadro

o tempo a partir do momento em que o quadro fica na linha para ser renderizado até quando a GPU renderiza completamente o quadro Latência do PC: O tempo que um quadro leva para percorrer o PC. Isso inclui a latência de jogo e renderização

O tempo que um quadro leva para percorrer o PC. Isso inclui a latência de jogo e renderização Latência de exibição: o tempo que leva para a exibição de uma nova imagem após a GPU terminar de renderizar o quadro

o tempo que leva para a exibição de uma nova imagem após a GPU terminar de renderizar o quadro Latência do sistema: o tempo que abrange toda a medição de ponta a ponta - desde o início da latência periférica até o final da latência de exibição

Como você pode ver, há várias etapas no processo que podem impactar potencialmente os resultados do que você está vendo no jogo.

O objetivo da Nvidia é reduzir os problemas causados pela entrada e latência do sistema usando software e otimização de driver para reduzir a latência e ver suas ações refletidas com mais precisão no mundo do jogo.

Nvidia Reflex é uma solução que inclui várias tecnologias para dar aos jogadores uma vantagem competitiva em determinados jogos. Uma delas é a redução da latência do sistema com os drivers certos e o suporte dos desenvolvedores de jogos.

Nvidia Reflex é uma tecnologia que os desenvolvedores de jogos podem usar para reduzir a latência do sistema e melhorar sua experiência no jogo.

A Reflex exige que os desenvolvedores implementem a tecnologia em seus jogos. A partir de 17 de setembro, os jogos suportados incluirão:

Apex Legends

Quinze dias

Valorant

Mas também existem outros jogos em desenvolvimento, definidos para incluir suporte a Reflex, incluindo:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Cuisine Royale

Destiny 2

Alistado

Kovaak 2.0

Mordhau

A boa notícia é que essa tecnologia também não está limitada às novas placas de vídeo RTX da série 3000. O Nvidia Reflex será suportado por placas de vídeo que datam desde a GeForce GTX 900 Series da empresa. Placas de vídeo ainda menores se beneficiarão com o sistema também.

A Nvidia diz que GPUs mais acessíveis, como a GTX 1660 Super, terão uma melhoria de 33 por cento na capacidade de resposta ao usar o Reflex. Embora obviamente um RTX 3080 terá ganhos ainda melhores.

O outro destaque do Nvidia Reflex é que ele foi projetado para reduzir a latência mesmo com resoluções mais altas. Os jogadores profissionais / competitivos tendem a jogar em resoluções mais baixas, pois isso geralmente significa menos carga de renderização e latência mais baixa, mas com o Reflex, Nividia está dizendo que será possível jogar em resoluções muito mais altas com muito menos latência. Assumindo que os jogos o suportem, é claro.

Para obter o melhor desempenho, os jogos que você está jogando precisam oferecer suporte Nvidia Reflex, mas agora também é possível se beneficiar de melhorias de latência com pequenos ajustes em sua configuração atual.

No painel de controle da Nvidia, você pode ativar o modo Nvidia Ultra Low Latency para minimizar a latência de forma rápida e fácil.

Para fazer isso, abra o painel de controle e encontre "Gerenciar configurações 3D", em seguida, encontre o "Modo de baixa latência" e selecione "Ultra" no menu suspenso.

Isso ajudará a reduzir um pouco a latência, mas não será tão eficaz quanto ter suporte total dos desenvolvedores de jogos.

Juntamente com a Nvidia Reflex, a empresa também está trabalhando com parceiros para usar hardware integrado em novos monitores G-Sync de 360 Hz para analisar ativamente as entradas de seu mouse.

Com esses monitores compatíveis, você poderá conectar o mouse diretamente na tela e usar o Reflex Latency Analyzer para medir a latência. O Reflex Latency Analyzer medirá a latência do mouse, latência do sistema e PC + Display Latency para otimizar para melhor desempenho.

ASUS, Logitech, Razer e SteelSeries estão a bordo com mouses compatíveis e, usando-os em conjunto com os drivers mais recentes e uma tela compatível, você poderá obter dados em tempo real sobre sua latência.

Descubra mais sobre Nvidia Reflex aqui e você também pode ler um aprofundamento sobre como tudo funciona aqui.

Escrito por Adrian Willings.