O que é Nvidia Broadcast e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nvidia Broadcast é um aplicativo desenvolvido para ajudar a melhorar a qualidade de suas transmissões de vídeo e ligue gratuitamente com uma ressalva. Você precisa estar usando uma placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX ou melhor.

Se você marcar essa caixa, há boas notícias, pois este aplicativo é estelar.

O Nvidia Broadcast foi projetado usando inteligência artificial para melhorar suas transmissões ao vivo e chamadas de vídeo de várias maneiras. Isso inclui remover o ruído de fundo do microfone, aplicar fundos virtuais sem uma tela verde e mantê-lo automaticamente no quadro.

O Nvidia Broadcast é teoricamente o sonho de todo streamer. Este é um aplicativo projetado para aprimorar o conteúdo que você está criando sem a necessidade de gastar dinheiro extra em hardware mais sofisticado.

Usando seu microfone e webcam atuais, o Nvidia Broadcast pode essencialmente aprimorar sua captura de voz e fazer seus esforços de transmissão ao vivo parecerem mais profissionais.

O Nvidia Broadcast oferece três recursos principais que incluem:

Enquadramento automático - usando inteligência artificial, o aplicativo pode rastrear seus movimentos, o que significa que ele o seguirá pela sala se você estiver se movendo dentro do campo de visão. A Nvidia diz que isso é como ter sua própria câmera e garante que você esteja sempre no centro da ação.

Planos de fundo virtuais e desfocados - O Nvidia Broadcast oferece a capacidade de ajustar o plano de fundo da visão de sua câmera de maneira semelhante ao que você provavelmente já viu com Zoom, Skype e outros aplicativos. Em um nível básico, você pode simplesmente desfocar o fundo, mas também adicionar fundos virtuais personalizados e até mesmo criar efeitos de tela verde sem uma tela verde. Assim, sobreponha a imagem da sua câmera sobre as imagens do jogo sem ter que se preocupar com telas verdes.

Remoção de ruído - este aplicativo também inclui uma versão aprimorada do RTX Voice, que usa IA para remover ativamente o ruído de fundo e ambiente de seu microfone. Quer sejam cães latindo ao longe ou o zumbido do seu ar condicionado, o Nvidia Broadcast promete tornar a sua voz mais nítida e o seu stream mais profissional.

A Nvidia diz que o Broadcast foi projetado para ser um aplicativo universal que funcionará com tudo o que você espera, seja software de streaming como OBS Streamlabs ou aplicativos de videoconferência como Zoom , Teams ou Skype. Você também poderá usá-lo com o Discord e muito mais.

Portanto, não é apenas para jogadores ou para transmissões online, mas geralmente pode ser usado para melhorar sua aparência e seu som na web.

Como você pode esperar, o Nvidia Broadcast foi projetado para funcionar com placas de vídeo Nvidia RTX. Isso não significa apenas a série 3000.

A empresa diz que funcionará com qualquer placa de vídeo GeForce RTX, TITAN RTX ou Quadro RTX. Você obterá a melhor experiência com as placas gráficas mais recentes, graças ao Tensor Core e às melhorias de otimização de software.

Se você não tem uma GPU RTX, não se preocupe, pois nem tudo está perdido. A Nvidia também atualizou o RTX Voice para que funcione também com placas gráficas GTX mais antigas. Portanto, pelo menos você pode melhorar a qualidade do seu microfone, mesmo que não possa aproveitar todas as outras vantagens que o Nvidia Broadcast oferece.

Para começar, você precisará baixar o Nvidia Broadcast aqui . Baixe e instale o aplicativo e reinicie sua máquina. Depois de fazer isso, você pode passar pela configuração.

Lançar Nvidia Broadcast Em seguida, clique em cada uma das guias de microfone, alto-falantes e câmera Em cada um, selecione o dispositivo principal que você usará - ou seja, seu dispositivo de entrada para microfone, fones de ouvido e webcam

A próxima etapa é configurar seus aplicativos específicos. Por exemplo, no Discord, você agora será selecionado seu dispositivo de entrada e saída nas configurações de som do aplicativo como Nvidia Broadcast. Isso permite que o Nvidia Broadcast controle o áudio em cada aplicativo enquanto age como seu dispositivo de som padrão.

Como era de se esperar, o Nvidia Broadcast funcionará com uma variedade de aplicativos, incluindo o seguinte:

A Nvidia também possui guias de configuração detalhados para cada um desses aplicativos (clique nos links acima para ir direto para eles), mas na maior parte, isso envolve simplesmente selecionar Nvidia Broadcast como seu dispositivo de entrada e saída. Isso inclui fazer isso em sua ferramenta de streaming preferida. Por exemplo, o Streamlabs OBS é configurado assim:

Agora você pode desfrutar das delícias que o Nvidia Broadcast tem a oferecer.

A Nvidia atualiza regularmente o Nvidia Broadcast . Essas atualizações incluem uma série de mudanças que melhoram o sistema. Os recentes incluíram:

Configurações de remoção de ruído atualizadas e aprimoradas, incluindo filtragem para animais de estimação

Um novo "modo de desempenho" projetado para reduzir o impacto da configuração do Plano de Fundo Virtual no desempenho de sua GPU que poderia reduzir o FPS em jogos

Melhorias na remoção de ruído além do oferecido pelo RTX Voice

Escrito por Adrian Willings.