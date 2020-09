O que é Nvidia Broadcast e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recentemente, a Nvidia surpreendeu o mundo dos jogos de PC com a revelação das melhores e mais recentes placas gráficas em sua série RTX 3000 .

Junto com esse anúncio, a Nvidia também revelou um aplicativo desenvolvido para ajudar a melhorar a qualidade de suas transmissões de vídeo gratuitamente.

Este aplicativo, conhecido como Nvidia Broadcast, foi projetado para usar inteligência artificial para melhorar suas transmissões ao vivo e chamadas de vídeo de várias maneiras. Isso inclui remover o ruído de fundo do microfone, aplicar fundos virtuais sem uma tela verde e mantê-lo automaticamente no quadro.

O Nvidia Broadcast é teoricamente o sonho de todo streamer. Este é um aplicativo projetado para aprimorar o conteúdo que você está criando sem a necessidade de gastar dinheiro extra em hardware mais sofisticado.

Usando seu microfone e webcam atuais, o Nvidia Broadcast pode essencialmente aprimorar sua captura de voz e fazer seus esforços de streaming ao vivo parecerem mais profissionais.

O Nvidia Broadcast oferece três recursos principais que incluem:

Enquadramento automático - usando inteligência artificial, o aplicativo pode rastrear seus movimentos, o que significa que ele o seguirá pela sala se você estiver se movendo dentro do campo de visão. A Nvidia diz que isso é como ter sua própria câmera e garante que você está sempre no centro da ação.

usando inteligência artificial, o aplicativo pode rastrear seus movimentos, o que significa que ele o seguirá pela sala se você estiver se movendo dentro do campo de visão. A Nvidia diz que isso é como ter sua própria câmera e garante que você está sempre no centro da ação. Planos de fundo virtuais e desfocados - O Nvidia Broadcast oferece a capacidade de ajustar o plano de fundo da visão de sua câmera de maneira semelhante ao que você provavelmente já viu com Zoom, Skype e outros aplicativos. Em um nível básico, você pode simplesmente desfocar o fundo, mas também adicionar fundos virtuais personalizados e até mesmo criar efeitos de tela verde sem uma tela verde. Desse modo, sobreponha a imagem da câmera sobre as imagens do jogo sem ter que se preocupar com telas verdes.

Nvidia Broadcast oferece a capacidade de ajustar o plano de fundo da visão de sua câmera de maneira semelhante ao que você provavelmente já viu com Zoom, Skype e outros aplicativos. Em um nível básico, você pode simplesmente desfocar o fundo, mas também adicionar fundos virtuais personalizados e até mesmo criar efeitos de tela verde sem uma tela verde. Desse modo, sobreponha a imagem da câmera sobre as imagens do jogo sem ter que se preocupar com telas verdes. Remoção de ruído - este aplicativo também inclui uma versão aprimorada do RTX Voice, que usa IA para remover ativamente o ruído de fundo e ambiente do seu microfone. Quer sejam cães latindo ao longe ou o zumbido do seu ar condicionado, o Nvidia Broadcast promete tornar a sua voz mais clara e o seu stream mais profissional.

A Nvidia diz que Broadcast foi projetado para ser um aplicativo universal que funcionará com tudo o que você espera, seja software de streaming como OBS Streamlabs ou aplicativos de videoconferência como Zoom , Teams ou Skype. Você também poderá usá-lo com o Discord e muito mais.

Portanto, não é apenas para jogadores ou para transmissões online, mas geralmente pode ser usado para melhorar sua aparência e som na web.

Como você pode esperar, o Nvidia Broadcast foi projetado para funcionar com placas de vídeo Nvidia RTX. Isso não significa apenas a série 3000.

A empresa diz que funcionará com qualquer placa de vídeo GeForce RTX, TITAN RTX ou Quadro RTX. Você terá a melhor experiência com as placas gráficas mais recentes, graças ao Tensor Core e às melhorias de otimização de software.

Se você não tem uma GPU RTX, não se preocupe, pois nem tudo está perdido. A Nvidia também atualizou o RTX Voice para que funcione com placas gráficas GTX mais antigas. Portanto, pelo menos você pode melhorar a qualidade do seu microfone, mesmo que não possa aproveitar todas as outras vantagens que o Nvidia Broadcast oferece.

O aplicativo Nvidia Broadcast ainda não está pronto para uso público, mas a Nvidia diz que estará disponível no final de setembro .

Escrito por Adrian Willings.