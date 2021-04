Como usar o RTX Voice da Nvidia para remover o ruído de fundo de suas transmissões e chamadas de vídeo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você tiver o equipamento certo, poderá usar a poderosa tecnologia de IA da Nvidia para eliminar o incômodo ruído de fundo de chamadas, gravações e streams.

Em 2020, a Nvidia lançou um plugin conhecido como Nvidia RTX Voice que funciona com as placas gráficas RTX da empresa para eliminar ruídos incômodos e perturbadores que, de outra forma, seriam captados pelo microfone. Mais recentemente, o RTX Voice foi atualizado para oferecer suporte a placas de vídeo mais antigas Nvidia GeForce GTX, Quadro ou TITAN.

Agora você pode usar este aplicativo para remover ruídos indesejados de suas gravações ou transmissões ao vivo. Quer seja o som do seu teclado mecânico de jogos ou um forte ruído de fundo do ambiente, o RTX Voice aparentemente cuida de tudo.

Isso mostra isso perfeitamente:

A tecnologia de voz RTX da Nvidia parece INCRÍVEL. Posso finalmente usar um microfone de mesa novamente com meu teclado mecânico! O teste de @Barnacules com o ventilador e o martelo é tão impressionante https://t.co/ES7ELMiMQS pic.twitter.com/PCiA0DRcpW - theGunrun (@theGunrun) 22 de abril de 2020

A configuração do RTX Voice é bastante direta. No entanto, é importante notar algumas coisas primeiro:

Você precisa de uma placa gráfica Nvidia GTX ou RTX

Você precisa dos drivers Nvidia mais recentes (versão 410.18 ou mais recente)

Você também precisa estar executando o Windows 10

Se você estiver usando uma placa RTX, a Nvidia recomenda usar o Nvidia Broadcast .

Se você marcar todas as caixas, está com sorte e a outra boa notícia é que o RTX Voice funciona com uma infinidade de aplicativos, incluindo:

Discórdia

Ampliação

Folga

Skype

Microsoft Teams

OBS Studio

Twitch Studio

Streamlabs OBS

XSplit Gamecaster e Broadcaster

E mais

Para obter o máximo do RTX Voice, primeiro você precisa se certificar de que possui os drivers gráficos Nvidia mais recentes para sua GPU. Depois de fazer o download e instalar, clique aqui para fazer o download do RTX Voice .

Depois de fazer o download, instale o RTX Voice e execute o breve processo de instalação. Você verá um pop-up para o painel de controle:

Abra as configurações de som do Windows e verifique se RTX Voice está selecionado como seu dispositivo padrão no Windows para as opções de entrada e saída. Em seguida, no painel de controle Nvidia RTX Voice, clique em cada uma das opções de entrada e saída para selecionar seus dispositivos principais - no nosso caso, o fone de ouvido Astro A50.

Em seguida, marque a caixa sob o dispositivo de entrada rotulado "remover ruído de fundo do meu microfone", isso permite que o aplicativo RTX Voice faça sua mágica.

Também existe uma opção para remover o ruído do áudio de entrada, embora a Nvidia observe que isso colocará mais pressão no seu sistema e pode não valer a pena.

Agora você tem o Nvidia RTX Voice configurado no Windows, mas para fazê-lo funcionar corretamente, você também precisa configurá-lo nos aplicativos que planeja usar.

Na maioria das vezes, isso é bastante simples. Carregue o aplicativo, mergulhe nas configurações e encontre as configurações de voz, em seguida, mude para que o padrão seja Nvidia RTX Voice em vez de seu dispositivo normal.

No Discord, para usar o RTX Voice, você simplesmente precisa seguir estas etapas:

Carregue o Discord e clique na engrenagem na parte inferior para inserir as configurações Em seguida, clique em "Voz e vídeo" nas configurações do aplicativo Escolha Nvidia RTX Voice nos menus suspensos para Dispositivo de entrada e Dispositivo de saída Role um pouco para baixo e clique para desligar a opção de redução de ruído do Discord, pois o RTX Voice fará o trabalho

Felizmente, o aplicativo RTX Voice é incrivelmente flexível. Depois de instalado, você pode usá-lo basicamente com qualquer software instalado, desde que tenha acesso para alterar as configurações do microfone.

Para o Zoom, estamos mais uma vez usando o microfone virtual criado pelo RTX Voice no lugar do nosso dispositivo de áudio padrão.

Clique para abrir seu aplicativo Zoom e fazer login Depois de carregado, clique no ícone da roda dentada no canto superior direito abaixo do seu perfil No menu de configurações, clique em Áudio Clique nos menus suspensos de microfone e alto-falante e selecione Nvidia RTX voice nos menus Feche o menu e inicie a sua chamada

Para obter mais informações sobre como usar o RTX Voice, consulte as orientações oficiais da Nvidia .

