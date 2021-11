Agora você pode assistir streams do Twitch com seu Nintendo Switch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Twitch chegou ao switch .

O aplicativo Twitch já está disponível para download gratuito no eShop. É um aplicativo básico, completo com três guias principais: uma guia Início com streams recomendados para você assistir, uma guia Navegar para descobrir streams por jogo ou categoria e uma guia Pesquisar para procurar por streams. Claramente, é apenas para assistir streams.

Esta é a descrição do aplicativo:

"Assista a vídeos de jogos ao vivo, esportes e qualquer transmissão IRL em seu dispositivo Nintendo Switch! Os esportes estão aqui. Sintonize seus favoritos: basquete, beisebol, futebol, futebol, natação, luta livre, hóquei, sinuca e muito mais por meio de talk shows, liga canais, Fantasy e ESports. "

Em comparação com o site ou aplicativo Twitch, o aplicativo Switch é mais limitado. Você não pode usar o aplicativo Twitch no Switch para transmitir seu jogo. Você também não pode ver o bate-papo de um stream na tela do Switch ou na tela da TV. No entanto, se você escanear um código QR, poderá ver o bate-papo no seu telefone.

Além disso, para fazer login em sua conta, você pode escanear um código QR em seu telefone ou inserir um código de oito dígitos mostrado em https://www.twitch.tv/activate.

