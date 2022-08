Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em uma tentativa de reverter o número decrescente de assinantes, a Netflix planeja introduzir um plano de streaming apoiado por anúncios no próximo ano. Ele não será simplesmente oferecido a um preço mais barato em troca da veiculação de anúncios, de acordo com um novo relatório. Ele também pode limitar uma característica chave, que pode fazer com que os consumidores conscientes do valor adivinhem que estão assinando o novo nível.

De acordo com o código detectado no aplicativo Netflix pelo desenvolvedor Steve Moser, e posteriormente compartilhado com a Bloomberg, a Netflix está considerando limitar os downloads offline aos assinantes de seus níveis sem anúncios. Atualmente, a Netflix tem três camadas: Por $9,99 por mês, você pode assistir ao conteúdo de definição padrão em uma tela de cada vez; por $14,99 por mês, você pode assistir em HD em duas telas de cada vez; por $19,99, você pode assistir em 4K UHD com 4K em quatro telas de cada vez.

-

Todos os três planos atualmente não possuem anúncios e suportam downloads offline. (Para saber como baixar filmes ou programas de TV para assistir offline mais tarde no aplicativo Netflix, veja o hub de suporte do Netflix aqui).

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 30 Janeiro 2021 Procurando as melhores ofertas de banda larga? Você veio ao lugar certo, pois cobrimos o melhor da BT, Virgin, Sky e muito mais

Tendo dito que, ao anunciar os ganhos do segundo trimestre, a Netflix disse que pretende lançar seu primeiro plano apoiado por anúncios "por volta da primeira metade de 2023". O gigante do streaming ainda não revelou os preços para o próximo nível de anúncios ou o que ele pode ou não apresentar no lançamento, mas prometeu que custará menos do que seu plano mais popular sem nenhum anúncio comercial: O pacote padrão, que custa US$ 14,99 por mês nos EUA e permite duas transmissões HD.

Tenha em mente que, no segundo trimestre, a Netflix revelou que ele caiu 970.000 assinantes em todo o mundo. Portanto, a notícia de que seu nível apoiado por anúncios é iminente não foi surpreendente. "Embora leve algum tempo para aumentar nossa base de membros para a camada de anúncios e as receitas de anúncios associadas, a longo prazo, pensamos que a publicidade pode permitir um aumento substancial de membros (através de preços mais baixos) e crescimento de lucros (através das receitas de anúncios)", disse a Netflix em seus ganhos.

A Netflix revelou pela primeira vez que planejava lançar um serviço apoiado por anúncios em seu relatório do primeiro trimestre - quando também revelou que está quebrando os compartilhadores de senhas.

Escrito por Maggie Tillman.