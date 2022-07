Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix está lançando uma atualização para seus aplicativos iPhone e iPad que permitirá aos novos assinantes escolher um plano e se inscrever através de um link para seu próprio site.

Em anos anteriores, é uma característica que a Apple não permitiria que a Netflix aproveitasse, já que isso significaria contornar o link de compra no aplicativo que funciona através da Apple App Store e - como resultado - a Apple não receberia sua porcentagem da taxa.

Tem sido algo controverso para vários desenvolvedores, mas em uma atualização recente, a Netflix está tirando vantagem de uma API para aplicativos 'leitores' que podem ser ligados a opções de assinatura externa.

Com esta atualização - como relatado pela primeira vez pelo 9to5Mac - um usuário é mostrado um pop-up quando ele toca no botão "assinar". Ele diz "você está prestes a deixar o aplicativo para ir para um site externo", juntamente com alguma dica sobre como a Netflix será a única responsável pela assinatura, e não a Apple.

Então, ao clicar em "continuar", você vai à página de assinatura da Netflix, onde você pode assinar e entrar. Fazendo isso, a Netflix pode evitar o pagamento de 30% de comissão por cada assinatura.

Como a Apple considera agora os aplicativos que fornecem vídeo ou qualquer outro conteúdo digital (música, livros, áudio, etc.) um aplicativo leitor, a Netflix tem sido capaz de tirar proveito desta funcionalidade.

Portanto, se você ainda não é assinante do Netflix, você pode se inscrever no aplicativo Netflix no iPhone e iPad agora.

Melhores aplicativos Android 2022: O guia definitivo Por Maggie Tillman · 1 Maio 2022 Colocamos nossa experiência à prova e montamos este guia completo, para ajudá-lo a encontrar o melhor do que a Play Store tem a oferecer.

Escrito por Cam Bunton.