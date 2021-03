Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está lançando um novo recurso móvel , chamado Fast Laughs , que se parece e funciona muito como o TikTok .

Atualmente disponível para proprietários de dispositivos iOS em países selecionados, Fast Laughs oferece clipes curtos de programas de TV, filmes, especiais de stand-up. Os clipes, que são reproduzidos diretamente no aplicativo Netflix, destinam-se todos a conseguir assinantes que usam o Netflix, em vez do TikTok, quando sentem vontade de rir, mas não assistem a um programa ou filme.

Você também pode compartilhar os clipes individualmente no Whatsapp , Instagram , Snapchat e Twitter. E se um determinado clipe de um programa ou filme despertar seu interesse, você pode adicionar o título à lista de salvos de sua conta para assistir mais tarde.

Lembre-se de que os últimos relatórios de ganhos do Netflix mencionaram o TikTok como um grande concorrente, porque as pessoas estão gastando mais tempo no TikTok e possivelmente menos tempo no Netflix. Ao dar aos usuários do iPhone uma coisa nova para percorrer em seus telefones, a Netflix espera reconquistar alguns usuários perdidos e talvez até mesmo atraí-los para o streaming de algo.

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel Netflix . No menu de navegação inferior, toque na guia Fast Laughs.

Embora Fast Laughs esteja sendo lançado inicialmente para usuários iOS, a Netflix disse que planeja começar a testar o recurso em dispositivos Android em breve.

Escrito por Maggie Tillman.