Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está introduzindo um novo recurso em seu aplicativo móvel que, uma vez que você tenha ativado, baixará automaticamente programas e filmes com base em seu histórico de exibição. Chamado Downloads For You, ele será lançado globalmente a partir de 22 de fevereiro de 2021 para usuários do Android.

Há alguns anos, a Netflix lançou um recurso chamado Smart Downloads , para que, quando você terminar de assistir a um episódio baixado, a Netflix possa excluí-lo automaticamente e baixar o próximo episódio. Agora, o serviço de streaming está expandindo esse esforço com o recurso Downloads For You. “Queremos tornar a descoberta de sua próxima série ou filme favorito rápida e fácil, esteja você conectado ou não”, anunciou a Netflix em um blog .

Downloads For You baixa automaticamente programas ou filmes recomendados para o seu dispositivo móvel "com base em seus gostos". Você precisará optar por usar o recurso, o que pode ser feito na guia de downloads, e precisará especificar quanto espaço (1 GB, 3 GB ou 5 GB) deseja que o recurso use. Quanto mais espaço você permitir, mais recomendações da Netflix serão baixadas. O TechCrunch disse que o catálogo completo da Netflix funciona com o recurso.

Você pode aceitar em quatro etapas:

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 23 Fevereiro 2021

Abra o aplicativo móvel Netflix em seu dispositivo. Vá para a guia Downloads e ative Downloads para você. Escolha a quantidade de conteúdo que pode ser baixado (1 GB, 3 GB ou 5 GB). Clique em Ligar.

Downloads For You está disponível globalmente, mas apenas no Android. A Netflix disse que uma versão do iOS começará a ser testada em breve.

Escrito por Maggie Tillman.