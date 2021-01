Novo codec de áudio Netflix melhora a reprodução Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os usuários do Android podem não notar como uma mudança drástica, mas a Netflix tem feito algumas mudanças em como a reprodução de áudio funciona em seus dispositivos nas últimas semanas, e agora anunciou formalmente a mudança - é adotado um novo codec, xHE-AAC.

Essa série de letras um pouco difícil de entender designa alguns dos recursos aos quais o codec se destina, com os dois maiores sendo o gerenciamento de volume e o controle de faixa dinâmica.

Em termos mais simples, trata-se de garantir que os níveis de som sejam consistentes entre as cenas - de modo que o diálogo esteja sempre no mesmo nível, se os personagens estiverem falando com o mesmo grau de força e você não seja estourado por picos repentinos no ruído.

Qualquer pessoa que assiste muita TV e filmes sabe dessa dor, e a Netflix diz que tem trabalhado muito para garantir que esses picos repentinos não aconteçam, ou só aconteçam se refletirem diretamente a ação na tela.

O outro grande benefício é que o codec aparentemente é melhor em combinar sua taxa de bits com a conexão do usuário, o que significa que seu áudio deve se adaptar mais rapidamente para reduzir a chance de qualquer buffer enquanto você está assistindo, mesmo em conexões de baixa velocidade.

O acordo de licenciamento foi anunciado há algumas semanas por seu criador Fraunhofer, mas agora foi confirmado pela Netflix e explicado extensamente e em detalhes consideráveis em um post em seu blog de tecnologia, que você pode ler aqui se quiser entrar -profundidade na coisa.

Escrito por Max Freeman-Mills.