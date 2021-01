Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nos últimos dois anos , a Netflix testou um recurso do tipo shuffle. Agora, a empresa planeja finalmente lançá-lo. A Netflix anunciou durante sua última entrevista de resultados financeiros (veja acima) que a capacidade de embaralhar terá um lançamento global no primeiro semestre de 2021.

O COO e chief product officer da Netflix, Greg Peters, disse que o recurso shuffle permitirá que você ignore totalmente a navegação clicando em um botão, e então o serviço de streaming escolherá um título para você reproduzir instantaneamente. Durante os testes do recurso , a Netflix experimentou adicionar um botão “Reprodução aleatória” em sua tela de seleção de perfil, bem como uma opção “Reproduzir algo” em seu menu. Exemplo:

Novo recurso interessante @netflix ... mas que tipo de pessoa insana apenas diz, “yolo, vamos girar a roda da fortuna da Netflix” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG - Turner Levison (@TurnerLevison) 18 de agosto de 2020

A questão é que "Shuffle Play" pode não ser o nome final do recurso.

O co-CEO Reed Hastings, brincando, perguntou a Peters durante a entrevista de resultados financeiros se o título se chamaria "Estou com sorte", com base no recurso de pesquisa do Google. Mas Peters recusou, dizendo: "Vamos bolar algo melhor do que isso, então fique atento para a verborragia específica ".

Todos nós conhecemos a dor de tentar encontrar uma nova série ou filme para assistir no Netflix; não importa quanto tempo sua lista de observação se tornou, nunca há uma maneira fácil de contornar isso. A Netflix sabe claramente que as pessoas também passam muito tempo navegando em busca de coisas novas, e é por isso que provavelmente desenvolveu uma opção de embaralhamento. Ele permite que a Netflix cuide da seleção para que você possa começar a assistir.

A ideia é que a Netflix conhece seu histórico de exibição, portanto, deve estar bem posicionada para servir a você um programa ou filme. Claro, como a seção Recomendado para você frequentemente mostra agora, essa seleção nem sempre é perfeita. Portanto, será interessante ver se as pessoas usam o recurso shuffle.

Peters disse aos repórteres que o recurso está "realmente funcionando" para eles nos testes. Então, esperamos que os dias de nunca encontrar nada para assistir estejam contados.

Escrito por Maggie Tillman.