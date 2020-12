A Netflix pode estar adicionando um modo somente áudio no Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix testa regularmente várias coisas diferentes para melhorar a experiência do usuário. Recentemente, a empresa testou um botão de reprodução aleatória para usuários que estão lutando para encontrar algo para assistir, controles de velocidade para aqueles que estão com pressa e agora está aparentemente testando uma opção apenas de áudio.

Esta nova opção está sendo testada e aparecendo para alguns usuários - dando aos espectadores a capacidade de desligar o vídeo ao assistir a um programa ou filme usando o aplicativo Android e simplesmente ouvir junto. Essencialmente, transformando seus programas em um podcast. Obviamente, existem muitas maneiras de isso ser útil. Afinal, o stand-up comedy não precisa ser visto para ser apreciado.

A ideia principal, porém, é ajudar os usuários a economizar dados quando estão fora de casa usando dados móveis, em vez de no Wi-Fi. Se você tiver a sorte de ser uma das pessoas que tem acesso à atualização, verá um botão para desligar o vídeo na tela principal durante a reprodução. Você também deve encontrar as configurações de "Somente Áudio" nas configurações principais do aplicativo.

Desligar o vídeo ainda deixa você com controles para pausar, reproduzir, avançar e muito mais, mas você não verá mais o visual.

Parece que esta atualização está sendo lançada lentamente, então você precisa ter certeza de que seu aplicativo está atualizado para vê-lo.

Escrito por Adrian Willings.