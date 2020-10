Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está mais uma vez aumentando seus preços nos Estados Unidos.

A gigante do streaming disse à Variety que os aumentos de preços estão chegando em seu plano HD Standard, seu pacote mais popular que permite até duas transmissões, em quase 10 por cento - saltando de US $ 12,99 por mês para US $ 13,99. Seu nível Premium, que inclui quatro streams e conteúdo 4K, aumentará US $ 2, de US $ 15,99 para US $ 17,99 mensais. O plano básico, que inclui uma única transmissão não HD, ficará por US $ 8,99.

Se você se inscrever nos planos Standard ou Premium da Netflix, verá os preços mais altos a partir de 29 de outubro de 2020, enquanto os assinantes atuais verão os novos preços chegarem em algum momento "nos próximos meses". Você será alertado por e-mail e uma notificação no aplicativo com 30 dias de antecedência.

A Netflix disse que o tempo será baseado em seu ciclo de faturamento, de acordo com a Variety. O serviço aumentou seus preços pela última vez em janeiro de 2019 .

“Entendemos que as pessoas têm mais opções de entretenimento do que nunca e estamos comprometidos em oferecer uma experiência ainda melhor para nossos membros”, disse Netflix. “Estamos atualizando nossos preços para que possamos continuar a oferecer mais variedade de programas de TV e filmes - além de nossa ótima programação de outono. Como sempre, oferecemos uma variedade de planos para que as pessoas possam escolher o preço que melhor se adapta ao seu orçamento. ”

Verifique nossos guias do Netflix para mais informações sobre o serviço:

Escrito por Maggie Tillman.